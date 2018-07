VENTING: Passasjerer forteller at de måtte vente i opptil sju timer på flyplassen på Rhodos søndag kveld og natt. Foto: Ove Johnsen

Kaos på flyplassen på Rhodos

Flere reisende til og fra den internasjonale flyplassen på den greske øya Rhodos måtte vente i timevis, eller ble omdirigert, søndag kveld og natt.

En rekke nordmenn er blant de reisende fra eller til flyplassen på Rhodos som har opplevd store forsinkelser eller omdirigeringer søndag kveld.

Ifølge danske BT skal det være et problem med flyplassens IT-systemer som fører til problemer.

Enkelte av VGs tipsere rapporterer om manuell innsjekking og timelange køer. Andre på vei til Rhodos er blitt omdirigert til Dalaman i Tyrkia og visste i 02-tiden ikke om de måtte tilbringe natten der eller ikke.

Kø og kaos

Kristoffer Vikebø (28) fra Askøy forteller til VG i 04-tiden at han skulle ha reist fra Rhodos klokken 00.30 natt til mandag, men at han endte med å vente utenfor flyplassen i fem timer.

– Vi fikk informasjon om datatrøbbel i innsjekkingssystemet. Videre måtte vi grave om informasjon. Nå skal vi på et hotell, men det er ikke garantert soveplass til alle. Vi venter fremdeles på bussen som skal frakte oss til hotellet. Det er fullstendig kaos og amatørmessig løst, sier han via e-post.

Vikebø beskriver også at barn sover i kofferter og at foreldre lar barn sove på skuldrene. Det skal være lange køer for å få mat, men passasjerene skal ha fått noe vann utlevert.

En annen tipser melder om at de må sove i sovesal, siden det ikke er nok senger på hotellene. Vedkommende venter fortsatt på buss 04.37 - flyet skulle gått 23.40.

Ove Johnsen (53) fra Nittedal reiser med familien og forteller at all innsjekking foregikk med penn og papir. De skulle ha reist 01.05 i natt.

05 lokal ti opplyser han at rundt 800 passasjerer sendt til et hotell der det bare er 10–15 ledige rom, og at rundt 700 må sove ute på solsenger.

På Twitter er det også flere internasjonale passasjerer som rapporterer om problemer. En britisk kvinne hevder flere britiske turister har sittet fast på flyplassen i over 20 timer.

TUI i Nederland bekrefter også at innsjekkingssystemet er nede. I 22-tiden søndag skriver de at flyplassen jobber hardt med å få løst problemet.