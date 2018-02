OVERLEVDE IKKE: 17 år gamle Joaquin Oliver ble kalt «Guac». Han ble drept inne på Marjory Stoneman Douglas High School. Foto: Foto: AP / NTB scanpix

Dette er ofrene for skolemassakren i Florida

Publisert: 16.02.18

Elever som snart var ferdige med skolegangen, en heltemodig geografilærer og en fotballtrener var blant de 17 ofrene for skoleskytingen i Parkland i Florida.

De drepte var mellom 14 og 49 år gamle. 14 av dem var elever ved skolen , mens tre av dem var ansatte.

En av dem var 17 år gamle Nicholas Dworet. For én uke siden fikk han et svømmestipend ved universitetet i Indianapolis, og hadde store drømmer for framtiden. Den unge svømmeren hadde logoen til Tokyo-OL som skjermsparer på datamaskinen, ifølge treneren Andre Bailey.

Gina Montalto (14) gikk i førsteklasse på skolen.

– Hun var en smart, kjærlig, omtenksom og sterk jente som lyste opp alle rommene hun kom inn i. Hun vil bli savnet av hele familien i all framtid, skriver moren, Jennifer Montalto, på Facebook.

17 år gamle Joaquin Oliver ble amerikansk statsborger under en seremoni for bare ett år siden. Han flyttet fra Venezuela til USA da han var tre år gammel.

Fotballtrener

Aaron Feis spilte på skolens lag i amerikansk fotball fram til han gikk ut av skolen i 1999. 37-åringen kom tilbake tre år senere og ble assistenttrener på fotballaget samtidig som han jobbet som sikkerhetsvakt.

Feis, som etterlater seg kone og datter, skal ha vært den første som rykket ut etter at det ble slått alarm om hendelsen. Elever har fortalt at han ble skutt da han beskyttet flere av dem fra drapsmannen Nikolas Cruz.

– Jeg var trener sammen med ham. Mine to gutter spilte for ham. Ungene i dette området elsket ham, sier sheriff Scott Israel i Broward-fylket.

– En helt

Den 35 år gamle geografilæreren Scott Beigel låste opp et klasserom og ledet elever inn der etter at skytingen begynte. Deretter voktet han døren fra utsiden for å beskytte dem, og ble skutt, forteller elev Kelsey Friend til ABC.

– Beigel var min helt og han vil være helten min for alltid. Jeg er i live på grunn av ham.

Skolens idrettsleder, Chris Hixon, trente wrestlere og tok skolens baseballag til delstats- og nasjonale mesterskap i 2016. Han etterlater seg to barn.

Dette er de øvrige ofrene:

Alyssa Alhadeff, 14

Martin Duque Anguiano, 14

Jaime Guttenberg, 14

Luke Hoyer, 15

Cara Loughran, 14

Alaina Petty, 14

Meadow Pollack, 18

Helena Ramsay, 17

Alexander Schachter, 14

Carmen Schentrup, 16

Peter Wang, 15