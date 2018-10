1 av 7 En samarbeidsavtale om internasjonal innovasjon ble skrevet under av Innovasjon Norge-sjef Anita Krohn Traaseth og Gao Yan, Kinas sjef for internasjonal handel. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Søreide tok ikke opp menneskerettigheter med Kinas president

UTENRIKS 2018-10-16T16:31:32Z

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) tok opp menneskerettigheter i politiske samtaler i Kina, men ikke under selve møtet med president Xi Jinping.

Publisert: 16.10.18 18:31 Oppdatert: 16.10.18 18:45

Utenriksministeren sier at hun tok opp temaet «under de politiske samtalene som fulgte» tirsdag kveld – altså under banketten.

– Jeg tok det opp i mine politiske møter, som fulgte rett i etterkant. Nettopp fordi møtet mellom presidenten og kongen ikke er det beste formatet å ta disse spørsmålene i, sier Søreide til NTB.

Mellom statsoverhodene

Under statsbesøk foregår møtet formelt sett mellom statsoverhodene. Dermed er det kong Harald som samtaler med den kinesiske presidenten. Han har også muligheten til å gi ordet videre til andre – deriblant statsrådene.

Søreide bekrefter at hun fikk ordet under møtet med presidenten. Likevel tok hun ikke opp menneskerettighetsspørsmål.

– Akkurat det formatet, i møtet mellom de to statslederne, er ikke det best egnede formatet for å gjøre det. Det er nettopp derfor jeg som utenriksminister, og ansvarlig for utenrikspolitikken, gjør det vi alltid gjør. Nemlig å ta dette i de politiske samtalene som fulgte rett etter, sier Søreide.

– Ikke være besatt av menneskerettigheter

Etter kongens møte med presidenten fikk den kinesiske UD-toppen Liu Weimin spørsmål fra norsk presse om menneskerettigheter.

– Vestlige journalister har en tendens til å bare fokusere på dette temaet, sier Liu, som er nestleder i Europa-avdelingen i det kinesiske utenriksdepartementet og var sendt ut på vegne av myndighetene for å oppsummere møtet.

Liu understrekte at samtalene – som varte en halvtime lenger enn planlagt – handlet om et «bredt spekter av saker».

– Så dersom vi bare fokuserer på menneskerettigheter, vil det bli misvisende. Vi må også ha et åpent sinn i stedet for å være besatt av menneskerettigheter, sa Liu.

Bekymrede diplomater

Norske diplomater tegner et dystert bilde av menneskerettssituasjonen i Kina og mener at myndighetene på flere områder har strammet grepet.

I en rapport hjem til UD som NTB har fått tilgang til, trekker diplomatene ved Norges ambassade i Beijing fram en rekke kritiske forhold.

Rapporten ble skrevet i juni og viser blant annet til Kinas fengsling av menneskerettsforsvarere og advokater. Dette «bekrefter inntrykket av et Kommunistparti som de siste årene slår hardt ned på virksomhet som oppfattes å gå imot dets interesser», heter det.

De norske diplomatene i Kina er også bekymret over forholdene for den uiguriske minoriteten i Xinjiang.

«Etter at Chen Quanguo tok over som partisekretær i Xinjiang i august 2016, har det kommet stadige innstramninger i Kinas største provins, særlig rettet mot den uiguriske minoriteten», påpeker de.

– Tatt opp i påfølgende samtaler

Den siste tiden har det kommet flere urovekkende rapporter fra Xinjiang-regionen i Kina. Ifølge en Amnesty-rapport som nylig kom ut, blir opp mot én million muslimske uigurer holdt innesperret i interneringsleirer – flere av dem på svært tynt grunnlag.

Søreide sier at hun blant annet tok opp situasjonen i Xinjiang i de påfølgende samtalene.

President Xi Jinping har over bordet takket ja til kong Haralds invitasjon til gjenvisitt. Tidspunktet er ikke avklart ennå. Det norske besøket i Kina varer fram fredag. I tillegg til kong Harald og dronning Sonja deltar en stor, norsk delegasjon med flere regjeringsmedlemmer.