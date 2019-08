TYNN: Den norske gutten på fire år i leiren i Syria veier nå bare 11 kilo, ifølge en fersk oppdatering i hans journal. Foto: Privat

Syria-barna: UD vil gi norsk gutt helsetilbud, moren frykter sønnen blir tatt fra henne

Et helseteam i Syria skal på anmodning fra norsk UD ha gitt en syk, norsk gutt (4) en ny diagnose, og foreslår å hente gutten ut av leiren for å operere ham. Men guttens mor frykter at helsetilbudet er et forsøk på ta fra henne sønnen.

Nå nettopp







«Vi mener det er veldig viktig at du tar imot helsehjelp fra WHO/ICRC selv om det må skje uten at du får være med».

Slik begynner én av flere tekstmeldinger sendt av en UD-ansatt til en norsk 29 år gammel IS-kvinne som sitter internert i al-Hol leiren i Syria. Men kvinnen svarer at hun stiller seg uforstående til at hun skal ha fått noe slikt helsetilbud, og til hvordan selve diagnosen er blitt stilt.

Den UD-ansatte fortsetter å skrive at Verdens helseorganisasjon (WHO) har diagnostisert kvinnens sønn, og fastslått at han trenger en operasjon og må evakueres fra leiren. Moren kan ikke være med, grunnet sikkerhetsreglene i leiren, opplyses det i disse tekstmeldingene.

Etter å ha avslått det første helsetilbudet, skal moren ha fått et nytt tilbud, der hun skulle få være med under behandlingen. Men hun fikk fremdeles ingen forklaring og dokumentasjon på diagnosen, og følte seg derfor ikke trygg på det tilbudet, ifølge hennes advokat.

I SYRIA: Barna til den norsk-pakistanske kvinnen på et bilde tilsendt fra IS-området i Syria. Gutten (4) er sønnen til avdøde Bastian Vasquez og jenta (2) er datteren til en annen IS-kriger Foto: PRIVAT

les også Syk norsk fireåring forsøkt hentet ut av Syria – stoppet av norske myndigheter

Føler seg presset

– Norske myndigheter tar nå i bruk alle midler for å få en mor til å gi fra seg omsorgen for sitt syke barn. De skaper en forestilling om at barnet trenger en operasjon, der hun som mor ikke får vite hvordan diagnosen er stilt, sier kvinnens advokat Nils Christian Nordhus til VG.

– Moren føler seg svært presset, og frykter at denne operasjonen er arrangert for å skille henne fra sønnen, fortsetter advokaten.

Kvinnen har en sønn på fire år med den profilerte norske IS-krigeren Bastian Vasquez, som er antatt drept i Syria. Hun har også en jente på to år med en annen IS-kriger.

les også Faren til Bastian Vasquez: «Ikke la våre barnebarn straffes for foreldrenes feil»

Ulike diagnoser

Sønnen har under oppholdet i terrorstaten IS fått diagnosen cystisk fibrose, en svært alvorlig lidelse som påvirker lungene og mage-tarmkanalen. Men ifølge et brev fra UD som VG har fått tilgang til, skal gutten nå ha fått en annen diagnose, med et lignende navn, men et annet, og mindre alvorlig, sykdomsbilde.

UD opplyser til kvinnen at diagnosen skal være «fibrous cyst in the abdomen», altså en svulst i magen som må fjernes ved et kirurgisk inngrep. I et brev til kvinnens advokat, vises det til at kvinnen «ikke samarbeider».

Les den eksklusive fortellingen: Slik hentet Forsvaret ut foreldreløse barn fra Syria













I SYRIA: Den norske kvinnen (28) og hennes barn på to og fire år befinner seg i leiren Al-Hol i Syria. Her blir de filmet rett etter at de slapp ut fra den siste IS-bastionen, Baghouz, i begynnelsen av mars.

– Vi har bedt om dokumentasjon på hvordan denne diagnosen er stilt, av hvem og når. Vi føler oss i økende grad usikre på at dette er en riktig diagnose.

– Men burde ikke din klient takke ja til dette tilbudet, dersom det kan være en viktig operasjon?

– Hvilken mor ville vel lagt sitt barn under operasjonskniven uten å få en konsultasjon hos en lege først? Som mor har hun en rett og en plikt til å forsikre seg om at et kirurgisk inngrep er forsvarlig begrunnet, sier Nordhus.

– Vi utelukker ikke at diagnosen kan være riktig, men UDs hemmelighetskremmeri gjør oss svært usikre, fortsetter han.

Vises ikke på røntgen

Nordhus sier han og moren er usikre på den nye diagnosen fordi kvinnen har oppsøkt feltsykehuset i leiren, som er drevet av Norges Røde Kors. De skal ha gitt en annen diagnose.

VG har fått tilgang til guttens journal fra det sykehuset, der det senest denne uken ble konstatert at et røntgenbilde ikke viser noen cyste i magen.

Derimot understreker den nye helsesjekken alvoret i helsesituasjonen: Gutten veier nå bare 11.2 kg, marginalt mer enn det en sunn ettåring veier.

Norges Røde Kors har skrevet til kvinnens advokat, og presisert at de ikke har gitt noen tilbakemeldinger til UD om helsetilbudet gutten har fått ved feltsykehuset, eller oversendt UD noen journal på ham.

ADVOKAT: Nils Christian Nordhus har tidligere representert flere hjemvendte IS-krigere i rettssaker i Norge. Foto: Helge Mikalsen

UD: – Taushetsplikt

VG har kontaktet både den norske UD-ansatte som har skrevet til kvinnen, og saksbehandleren ved seksjon for konsulære saker. De viser videre til UDs kommunikasjonsavdeling, som har mottatt fire skriftlige spørsmål fra VG, deriblant om hvordan diagnosen er blitt stilt.

Spørsmålene er ikke blitt direkte besvart, men UD har sendt VG en skriftlig redegjørelse fra statssekretær Audun Halvorsen (H):

– Vi har lagt til rette for at barnet det er størst bekymring for får tilbud om medisinsk oppfølging, og kan bekrefte at vi har hatt jevnlig kontakt med kvinnens advokater over tid. Advokatens siste henvendelse er mottatt og vil bli besvart på vanlig måte. Av hensyn til taushetsplikten kommenterer vi ikke ytterligere detaljer i konsulære saker, skriver han.

Etter at VG kontaktet UD om saken, fikk advokat Nordhus et nytt og lengre brev fra Seksjon for konsulære saker. Der understrekes det at kvinnen som mor selv har rett til å ta avgjørelser om sønnens behandling, og at UD kun gir henne et tilbud.

– Dette brevet, som jeg først mottar etter at VG har tatt tak i saken, besvarer ikke våre spørsmål eller vår bekymring for hvorfor det finnes en alternativ diagnose. Vi er fortsatt ikke beroliget for om denne operasjonen trengs, sier Nordhus.

JOURNAL: Dette er en av flere journaler VG har fått tilgang til. Her står det at gutten er blitt behandlet for cystisk fibrose (CF), men at han må overføres til et annet sykehus. Foto: PRIVAT

– Statsminister Erna Solberg har sagt at IS-mødre ikke kan bruke barna for å få billett til Norge. Er det din klient nå gjør?

– På ingen måte, hennes eneste fokus er begge barnas beste. Gutten er nå så dårlig at hun frykter at han ikke vil overleve å bli skilt fra sin mor. Gjennom en voldsom oppvekst i en krigssone har moren vært hans eneste faste holdepunkt og omsorgsperson de siste årene.

Nordhus sier at hans klient er klar over at hun kan bli etterforsket, varetektsfengslet og eventuelt terrortiltalt ved en retur til Norge.

– Hun vil samarbeide fullt ut med politiet, og er forberedt på at samvær med barna etter en retur til Norge i en periode blir styrt av barnevernet og besteforeldre. Hun er altså villig til å la seg varetektsfengsle i Norge for at barna skal få komme hjem, sier advokaten.

PS: Regjeringen vil ikke hjelpe voksne IS-kvinner med retur til Norge, men har sagt at dersom mødrene selv gir fra seg omsorgen for barna, så kan det være aktuelt å hente dem.

Syria-barna ** Totalt fem norske kvinner som har levd i terrorstaten IS sitter nå internert i leirer i Syria. ** Fire av de fem kvinnene har til sammen syv barn, som alle har krav på norsk statsborgerskap gjennom sine mødre. ** I tillegg er det en russisk statsborger som tidligere hadde fast opphold i Norge, og som har familie som er norske statsborgere, som har tre barn. ** Fem foreldreløse norske barn ble hentet hjem av norske myndigheter i juni i år. Foreldrene deres er savnet, antatt omkommet, etter de siste kampene mot IS.

Publisert: 29.08.19 kl. 10:41







Mer om