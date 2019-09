ISRAEL SVARER: Bildet viser røyk som stiger fra granater som er avfyrt fra Israel i Maroun Al-ras i Libanon, på den israelsk-libanesiske grensen. Foto: AZIZ TAHER / REUTERS

Israel og Hizbollah angriper hverandre: Frykt for krig

LIBANON/OSLO (VG): Israel svarer med å angripe Sør-Libanon. Flere frykter for opptrappingen av konflikten mellom Israel og Hizbollah.

Den libanesiske, islamistiske gruppen sier at de har truffet en israelsk stridsvogn og drept dem som satt i kjøretøyet. Søndag ble flere missiler skutt fra Libanon mot Nord-Israel, ifølge det israelske militæret.

Israelske styrker bekrefter at et israelsk mål ble truffet, og at de nå svarer på angrepet.

– Flere treff kan bekreftes, og vi svarer med ild mot kilden til ilden og mot mål sør i Libanon, heter det i en uttalelse fra det israelske militæret.

Israel har bedt israelere som bor i en avstand på fire kilometer eller nærmere, om å holde seg innendørs og forberede seg på å søke dekning i bomberom.

SPENT STEMNING: Israelske styrker i Huladalen, nær den israelsk-libanesiske grensen. Foto: ATEF SAFADI / EPA

Hevn etter droneangrep

Det har vært spent mellom Israel og Hizbollah etter at to antatte israelske droner angrep et Hizbollah-dominert nabolag i Beirut søndag for en uke siden. Hizbollah ga Israel skylden for angrepet, og lovet å hevne seg.

– Disse aggressive handlingene truer den regionale stabiliteten og er ment å øke spenningen i regionen, sa Libanons statsminister Saad al-Hariri i en uttalelse.

Hizbollahs leder Hassan Nasrallah hadde følgende beskjed til israelske soldater etter angrepet:

– Vent på oss ved grensen, vent en dag, vent to dager, vent fire dager. Vent på oss, sa han.

Frykter krig

I Libanon er konflikten nå på alles lepper. Lokalbefolkningen spør seg nå om de skal begynne å hamstre mat og utstyr, og forberede seg på flere angrep.

I et land som er vant med krig, frykter innbyggerne at det som nå skjer på grensen, bare er starten og at situasjonen kan eskalerer til et tilsvarende angrep som i 2006:

HIZBOLLA ANGREPET: Slik så det ut i Hizbollahs mediekontor i Beirut etter at en israelsk drone eksploderte i nabolaget Dahieh natt til søndag 25. august. Foto: NABIL MOUNZER / EPA Foto: NABIL MOUNZER / EPA

Nabolaget Dahieh i Beirut, der droneangrepet fant sted, har en blodig historie. Gjennom 34 dager i 2006 ble bygninger jevnet med jorden av angrepsfly fra Israel, som var i krig mot Hizbollah. Dahieh var blant områdene som ble aller hardest bombardert, og så mange som 1300 libanesere skal ha blitt drept.

VG besøkte nabolaget i juli for å snakke med tidligere Hizbollah-krigere om en mulig krig mellom USA og Israel mot Iran. Flere menn VG da møtte sa at de var igjen klare til å ta til våpen.

Sterkere enn på lenge

Den tungt bevæpnede og mektige libanesiske militsgruppen Hizbollah ble grunnlagt av den iranske revolusjonsgarden i 1982 – og sies nå å være sterkere enn på lenge. USA og Storbritannia anser Hizbollah som en terrororganisasjon. Samtidig er Hizbollah en politisk gruppe med ministerposter i Libanons regjering.

Hizbollah har også vært en av den syriske presidentens Bashar al-Assads viktigste støttespillere gjennom krigen i Syria.

Israel ser på Hizbollah som Irans forlengede arm og har lenge uttalt at gruppen er en dødelig trussel.

Saken oppdateres.

