Hizbollah hevder de står bak angrep på israelsk militær-kjøretøy

Israelske styrker sier de har svart på angrepet.

Den libanesiske, islamistiske gruppen sier at de har truffet en israelsk stridsvogn og drept dem som satt i kjøretøyet. Søndag ble flere missiler skutt fra Libanon mot Nord-Israel ifølge det israelske militæret.

Forrige uke ga Hizbollah Israel skylden for et droneangrep i Libanon, og erklærte at de ville hevne seg.

Israelske styrker bekrefter at et israelsk mål ble truffet, og at de vil svare på angrepet.

Den tungt bevæpnede og mektige libanesiske militsgruppen Hizbollah ble grunnlagt av den iranske revolusjonsgarden i 1982 – og sies nå å være sterkere enn på lenge. USA og Storbritannia anser Hizbollah som en terrororganisasjon. Samtidig er Hizbollah en politisk gruppe med ministerposter i Libanons regjering.

Hizbollah har også vært en av den syriske presidentens Bashar al-Assads viktigste støttespillere gjennom krigen i Syria.

Israel ser på Hizbollah som Irans forlengede arm og har lenge uttalt at gruppen er en dødelig trussel.

