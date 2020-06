OMSTRIDT: Anders Tegnell i Folkehelsemyndigheten i Sverige i april. Foto: Pontus Orre, VG

Svensk statsepidemiolog: – Vi burde satt inn flere tiltak

Anders Tegnell tar selvkritikk i et nytt intervju. Han mener Sverige burde gjort mer i en innledende fase.

Nå nettopp

– Skulle vi støte på den samme sykdommen, med akkurat det vi vet om den i dag, tror jeg vi ville landet på å gjøre noe midt mellom det Sverige gjorde og det resten av verden gjorde, sier Tegnell i et intervju med svenske SR Ekot.

I motsetning til sine naboland valgte Sverige en tilnærming basert på mer frivillighet og mindre nedstengning. I Sverige er det 44 coronadødsfall per 100.000 innbyggere, mens det i Norge er registrert fire.

– Forbedringspotensial

I Sverige har 4468 mennesker dødd av coronaviruset.

– Ja, jeg tror det er forbedringspotensial i det vi har gjort i Sverige, ganske tydelig. Og det ville være godt å vite mer nøyaktig hva du skal stenge for å forhindre smittespredning bedre, sier Tegnell.

Tegnell og helsemyndighetene i Sverige har i større grad enn andre siktet seg inn mot flokkimmunitet. Likevel utgjør antallet smittede kun syv til 17 prosent av befolkningen - utgangen av mai.

På spørsmål om mange har dødd for tidlig i Sverige svarer Tegnell ja. Selv om statsepidemiologen er selvkritisk er han fortsatt usikker på hvilke tiltak som burde vært innført tidligere.

– Alle andre land startet med mange ting på en gang, og problemet med det er at du ikke helt vet hvilke av tiltakene du har gjort som har best effekt. Kanskje vi vet at nå når du begynner å ta et og et grep, og så kanskje lærer vi hva mer, i tillegg til det vi gjorde, som vi kunne gjort uten en totalstans.

Har fått drapstrusler

Tegnell har blitt en omstridt figur, også i eget land. I slutten av mai ble det kjent at han de siste ukene har mottatt flere drapstrusler.

I Norge er det valgt å holde en mer restriktiv tilnærming ovenfor Sverige - i motsetning til Danmark. 15. juni åpner Norge grensene for dansker, og Danmark åpner for nordmenn. Skal man til Sverige må man i karantene etterpå.

FERDIG: Avsluttende elever løper ut til de oppmøtte for å feire at de er ferdig på skolen. De får kun lov til å bli møtt av to mennesker. Foto: Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

– Smittesituasjonen i Sverige er annerledes

– Vårt grunnleggende prinsipp har vært at vi må se på smittesituasjonen der hvor vi åpner. Så har vi nå en forståelse med Danmark, og så jobber vi med en forståelse med de andre landene. Det er klart, smittesituasjonen i Sverige er annerledes enn i de andre nordiske landene. Den gjør at uansett hvilken åpning, så vil det være mange flere områder i Sverige det ikke vil bli åpnet for nå, sa statsminister Erna Solberg tirsdag,

Hun påpeker at Sverige også har interne reisebegrensninger der du ikke skal reise mer enn 1–2 timer med bil, og skal oppholde deg i samme helseregion som den du bor i.

– Det har de satt som prinsipper for sin håndtering. Sånn at Sverige er i en annen smittesituasjon enn de andre nordiske landene, og vi vil må ta smittehensyn gå foran ønsket om å bevege seg på ferie.

Publisert: 03.06.20 kl. 07:58

