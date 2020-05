STOPP: En forhandler på et marked i Wuhan avbildet 21. mai. Foto: HECTOR RETAMAL / AFP

Wuhan innfører forbud mot å spise ville dyr

Myndighetene i byen bekrefter at de iverksetter forbudet mot å spise ville dyr som Kina varslet i februar. Også jakt blir forbudt.

Nå nettopp

Den kinesiske byen med rundt elleve millioner innbyggere i Hubei-provinsen var stedet der det første tilfellet av det nye coronaviruset ble bekreftet i slutten av 2019.

Virusets opprinnelse ble ifølge Folkehelseinstituttet tidlig knyttet til et såkalt våtmarked i Wuhan der ville dyr slaktes og selges.

24. februar hurtigbehandlet sentrale kinesiske myndigheter et vedtak om å forby inntak av og handel med ville dyr. Ifølge South China Post skulle forbudet trå i kraft umiddelbart. Forbudet skulle også gjelde jakt på og transport av ville dyr. Bruk av ville dyr i forskning og medisinsk bruk er unntatt forbudet.

Torsdag kom nyheten om at myndighetene i Wuhan har bekreftet at de igangsetter forbudet.

– Nettbaserte handelsplattformer, kommersielle markeder, landbruksmarkeder og restauranter, skal i likhet med transport – og logistikkselskaper ikke forsyne lokaler eller tjenester for inntak av vilt dyreliv, opplyste myndighetene på sine nettsider.

les også Faktisk.no: Dette vet vi om hvor coronaviruset kommer fra

Forbudet i Wuhan gleder også jakt, med unntak av der formålet er forskning, kontroll med bestanden eller overvåkning av epidemiske sykdommer. Det er også forbudt å avle fram dyr som ikke er husdyr. Også der er det unntak, blant annet for å sikre arters overlevelse, men disse må være forhåndsgodkjent av myndighetene.

les også Trumps smitteekspert: Tror viruset utviklet seg i naturen – ikke i kinesisk laboratorium

Landets konsum og handel med ville dyr er ifølge en 2017-rapport støttet av myndighetene verdsatt til 74 milliarder dollar, rundt 740 milliarder kroner. Over 14 millioner mennesker jobber i bransjen.

Føderale og regionale myndigheter sier de jobber med planer for å kompensere menneskene som jobber i ville dyr-handelen. Så langt har to provinser skissert et program for å støtte bønder og oppdrettere over til alternative inntektskilder.

les også Pompeo hevder det er «enorme bevis» for at coronaviruset kom fra kinesisk laboratorium

Ifølge CBC News sier dyrevern-aktivister at dette er første gang kinesiske myndigheter har lovet kompensasjon for restriksjonene.

Også Sars-epidemien for 17 år siden ble knyttet til inntak av ville dyr, spesifikt desmerkatt.

Kina har registrert 4600 døde og 84.000 bekreftede smittetilfeller knyttet til covid-19. På verdensbasis er flere enn fem millioner registrert smittet og nær 330.000 dødsfall knyttet til viruset, ifølge VGs oversikt.

Publisert: 21.05.20 kl. 17:34

Les også

Mer om Wuhan Coronaviruset Kina Dyrevern

Fra andre aviser