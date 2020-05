MEDISINERES: Det vakte oppsikt da USAs president Donald Trump denne uken sa at han tar malariamiddelet hydroksyklorokin. Foto: Evan Vucci / AP

Nå skal tusenvis ta samme malariamedisin som Donald Trump

To britiske prestisjeuniversiteter har satt i gang en studie hvor de skal teste to typer malariamedisin på 40.000 mennesker.

Torsdag ble studien rullet ut i Storbritannia, men den inkluderer altså 40.000 helsearbeidere som blir eksponert for coronaviruset på alle kontinenter utenom Australia.

Den innebærer at en tredjedel gis klorokin, en tredjedel gis hydroksyklorokin, mens den siste tredjedelen får et placebomedikament. Målet er å se om disse medikamentene kan forhindre eller behandle covid-19.

Trump tar det

Studien skjer i regi av de britiske universitetene Brighton og Oxford og skal pågå i tre måneder. Britiske deltagere fikk sin første runde med medisiner torsdag denne uken.

MALARIA: Hydroksyklorokin brukes for å forebygge mot og behandle malaria. Det brukes også for å behandle leddgikt og lupus. Foto: Narinder Nanu / AFP

Denne uken uttalte USAs president Donald Trump at han begynte å ta hydroksyklorokin for omkring to uker siden. Medisinen ble hastegodkjent til behandling av covid-19-pasienter i USA 19. mars.

– Jeg blir testet jevnlig. Jeg vil ikke, men jeg er jo president. Jeg har alltid testet negativt. Ingen symptomer, men jeg tar det fordi jeg hører mye bra om det, sa han mandag kveld.

På en pressekonferanse torsdag slo han tilbake mot Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, som frarådet ham å ta medisiner som ikke er godkjent. I samme åndedrag kalte hun ham «sykelig overvektig».

– Jeg er her fremdeles. Jeg testet perfekt og negativt på coronaviruset igjen i morges, sier han.

Testes også i Norge

I mars satte WHO i gang en studie med hydroksyklorokin(Plaquenil) med utgangspunkt i norske forskningsmiljøer. Den første pasienten i WHO-studien var en person som var innlagt på Oslo universitetssykehus. Til sammen skal 130 norske pasienter behandles i studien.

– Hydroksyklorokin testes ut både som behandling og som forebyggende medisin. Men generelt mener vi at det ikke er avklart om det fungerer hverken som forebyggende eller som behandling, har overlege ved Universitetet i Oslo, Pål Aukrust, uttalt. Han er hovedansvarlig prosjektleder for studien.

Stor usikkerhet

Selv om laboratorietester har vist lovende resultater, hersker det åpenbart stor usikkerhet om denne typen malariamedikamenter har noe for seg for å forhindre eller behandle covid-19.

les også Forskere: Prototyp på coronavaksine har fungert på aper

– Vi vet rett og slett ikke om klorokin eller hydroxyklorokin er gunstig eller skadelig mot covid-19, sier en av lederne av Brighton- og Oxford-studien, professor Nicholas White, på universitetets nettsider.

Forsøksbehandlinger stanset i Sverige

I Sverige ble forsøksbehandlinger med medisinen stoppet ved Östra sjukhuset i Göteborg og Södersjukhuset i Stockholm etter at det ble rapportert om verre bivirkninger enn man først trodde, spesielt på hjertet.

For den britiske studien er håpet at medikamentene skal kunne brukes hvis det kommer nye runder med stor smitte i befolkningen, når samfunnene etter hvert åpner mer opp igjen.

– En allment tilgjengelig, sikker og effektiv vaksine kan være langt unna. Hvis medisiner som tolereres såpass godt som klorokin og hydroksyklorokin kan redusere sjansene for å fange COVID-19, ville dette være utrolig verdifullt, sier en annen leder av studien, professor Martin Llewelyn.

Det brasilianske helsedepartementet oppfordret onsdag folk til å bruke klorokin og hydroksyklorokin selv mot milde tilfeller av covid-19. Det er noe president Jair Bolsonaro lenge har oppfordret til, til tross for manglende vitenskapelige beviser for at medisinene er effektive som behandling av coronaviruset.

