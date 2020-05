DEMONSTRASJONER: Folk har allerede startet å demonstrere i Hongkong. Her blir en person tatt hånd om og kastet ut fra et møte fredag 22. mai. Foto: ANTHONY WALLACE / AFP

Forsker om spenningen i Kina: – Et lite helvete for dem som styrer i Hongkong

I disse dager er toppledere og politikere fra hele Kina samlet i Beijing. Dette kan ifølge Kina-forsker Hans Jørgen Gåsemyr slå ut i nye store demonstrasjoner.

Politikerne som vedtar Kinas lover er akkurat nå samlet i Beijing. I den forbindelse er det blitt fremmet et forslag for en sikkerhetslov knyttet til Hongkong.

En slik lovgivning skal øke Kinas kontroll over Hongkong.

Denne avgjørelsen blir sett på som viktig, men kontroversiell, ifølge forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt og Universitetet i Bergen, Hans Jørgen Gåsemyr.

– Hongkong er en del av folkerepublikken Kina, men har samtidig en stor grad av selvstyre. «Ett land, to system» blir dette kalt, og derfor vekker det reaksjoner at dette forslaget blir fremmet. Det blir sett på som en reaksjon på at Hongkong ikke har klart å reformere tilsvarende lover.

Den nye loven som er fremmet går ifølge Gåsemyr direkte inn på spørsmål om separatisme, terrorisme og fiendtlige utenlandske innblandinger.

Symbolsk handling

Forskeren er ikke overrasket over at Kina nå fremmer denne loven. Han sier at Kina har siden overdragelsen fra Storbritannia til Kina i 1997, ønsket å vise klart og tydelig at Hongkong er under deres regime.

Han er spent på hvor tydelige formuleringene blir i loven, og hvor store mulighetene for inngrepene de handlinger fra Beijing vil bli.

– Hongkongs verdi er at de skal representere noe annet enn det store Kina. De har et eget rettssystem, mer frihet, frie medier, og en samfunnsmodell som ligner mer det vi har her i Norge. Derfor er Hongkong en veldig viktig del av Asia, og det fungerer som en slags mellomstasjon mellom Kina og resten av verden, forteller Gåsemyr.

Og det er nettopp derfor det er knyttet så stor spenning rundt dette. I fjor var det over flere måneder store demonstrasjoner i Hongkong da den politiske ledelsen i Hongkong ville innføre en lov som åpnet for å utlevere borgere til rettsforfølgelse i andre land, deriblant fastlands-Kina.

– Er Hongkong villig?

Samtidig som Kina ønsker å innsette denne sikkerhetsloven er det ifølge Gåsemyr klart at Stor-Kina, eliten i Hongkong og andre deler av Hongkong-samfunnet ønsker at Hongkong skal utvikle seg, og forbli en annerledes enn fastlands-Kina. Men det betinger at man fremmer, og ikke motarbeider Kinas interesser.

– Dersom balansen ikke gjenopprettes så vil Kina aldri godta at Hongkong går i en mer selvstendig retning. Det vil uansett være et kompromiss der som folk blir nødt til å svelge. Spørsmålet her: Er alle gruppene i Hongkong villig? spør Gåsemyr retorisk før han legger til:

– Det er et lite helvete for dem som styrer Hongkong, som både skal holde Kina og Hongkong happy.

Det har siden overdragelsen i 1997 vært et høyt anspent klima i Hongkong. Dennis Kwok som sitter i Hongkongs lovgivende forsamling sa torsdag at han var målløs over lovforslaget.

KINA-FORSKER: Hans Jørgen Gåsemyr. Foto: Christopher Olssøn

– Det kommer som en stor overraskelse. Jeg tror det betyr slutten på «et land, to system», sa han torsdag.

Det tror ikke Gåsemyr, men at det kan bli temperatur og store demonstrasjoner er han mer i tvil om.

– Det vi kan forvente er at sikkerheten og politiet er forberedt i Hongkong. Det som er ekstra spesielt nå er at det er delvis stengt allerede på grunn av corona.

Han trekker også frem de nylige demonstrasjonene som foregikk over flere måneder i fjor som en mulig demper på store reaksjoner nå.

– Det var en situasjon hvor man hadde veldig tøffe demonstrasjoner og nesten kamper utover høsten i fjor. Spørsmål av hvor preget de aktørene er i dag. Mange er også arrestert og tatt hånd om av rettsapparat etter at de gikk så langt at det ble påtent T-baner og kastet håndlagde bomber.

Publisert: 22.05.20 kl. 17:32

