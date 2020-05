BER OM ENDRING: Donald Trump holdt frem forsiden til avisen New York Post da han signerte presidentordren i Det hvite hus torsdag. Der henviste de til en sak om en av Twitters faktasjekkere. Foto: Jonathan Ernst, REUTERS

Eksperter om Trumps presidentordre: Ny lov vil gi flom av søksmål mot sosiale medier

Norske eksperter tror vi kan vente oss en rekke søksmål i kjølvannet av Donald Trums nye lovgivning for sosiale medier – om den går gjennom.

Oppdatert nå nettopp

– Det er mye som ikke er avklart rundt presidentordren. Det eneste som er sikkert, er at advokatene vil tjene på dette. Det kommer til å komme mange kompliserte rettstvister fremover, sier ekspert på ytringsfrihet, jurist Anine Kierulf til VG.

Hun er førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo og spesialrådgiver for Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM).

– Men det er ikke sensur av Twitter å sette på en slags varseltrekant på Trumps innlegg. Det er å regne som en ytring, slå Anine Kierulf fast.

les også Twitter slår ned på ny Trump-melding

Kan holdes ansvarlige

Også førsteamanuensis Melanie Magin ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU i Trondheim tror den nye ordren vil bli en «rød løper» for advokatene i USA.

– Den mest åpenbare konsekvensen av presidentordren vil være at det vil komme flere søksmål mot sosiale medier fordi de, i det minste i USA, kan holdes ansvarlige for det brukerne skriver, skriver Magin i en e-post til VG.

«GLORIFISERING AV VOLD»: Etter flere dager med konflikt, skjulte Twitter fredag morgen en melding fra president Donald Trump under et varsel. Twitter mener presidentens kommentar om opptøyene i Minnesota bryter med selskapets regler. Foto: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hun er spesialist i blant annet politisk kommunikasjon, mediepolitikk og internettkommunikasjon.

– Hvis Trump vil fortsette å kjempe mot sosiale medier, kan man tenke seg for eksempel tøffe økonomiske forskrifter, sier hun.

Det kan bli snakk om å kutte offentlige midler til tek-selskaper som utøver det USA-presidenten kaller «sensur eller politisk atferd» – eller som det heter i ordren: «Beskytte skattebetalernes penger fra å finansiere internettplattformer som hindrer fri tale».

VIL PÅVIRKE OSS: – En amerikansk lovgivning for sosiale medier vil trolig påvirke oss fordi den åpenbart vil påvirke måten for eksempel YouTube og Facebook operer på, sier ekspert på ytringsfrihet, jurist Anine Kierulf. Foto: Annemor Larsen

Trump: En håndfull giganter som bruker makt

Det var torsdag at Trump presenterte en presidentordre om sosiale medier og lovet ytterligere styrket lovgivning. Presidentordren vil fjerne medieselskapenes beskyttelse mot erstatningsansvar.

Bakgrunnen for presidentordren er at Twitter tidligere denne uken «faktasjekket» to av president Donald Trumps Twitter-meldinger. Fredag skjulte Twitter en av hans tvitringer natt til fredag fordi de mente den brøt deres regelverk.

Ifølge presidentordren vil redaktøransvaret utløses dersom plattformleverandører fjerner eller hindrer innhold som ikke er forbudt ved lov (for eksempel voldelig eller trakasserende). Det gjøres ved endringer i paragraf 230 i den amerikanske medieloven, det som kalles Communications Decency Act, og som opprinnelig ble vedtatt for å regulere pornografisk materiale på internett.

– Paragraf 230 var ikke ment for å tillate en håndfull selskaper å vokse til giganter som kontrollerer våre hovedkanaler for nasjonal debatt, forkledd som åpne debattforum, og så får monstrene immunitet når de bruker sin makt til å sensurere innhold og stilne synspunkter de ikke liker, står det i ordren.

VIKTIG KANAL: Melanie Magin ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU tror det gikk opp for presidenten at nedsteningning av sosiale medier bare fordi han ikke liker dem var en lite farbar vei. – Han forsto nok at dette ville frarøve ham hans viktigste kommunikasjonskanal. Foto: Christof Mattes, © JGU Mainz.

les også Donald Trump truer med å stenge sosiale medier etter faktasjekk-advarsel

Tror mindre kommer ut på sosiale medier

Å regulere sosiale medier vil by på mange utfordringer, ikke minst for dem som skal vurdere brudd på reglene, sier Anine Kierulf.

– Sosiale medier er delvis moderert og dermed en mellomting mellom nøytrale plattformer og vanlige, redaktørstyrte medier, der mediet har ansvaret. Dersom den amerikanske staten moderer sosiale mediers meningsinnhold hardere enn i dag, vil man lett komme på kant med den amerikanske grunnloven. For hvis man begrenser Twitters rett til å si «B» når presidenten har sagt «A», griper man inn i de private selskapenes ytringsfrihet, sier Kierulf.

Retten til å ytre seg uten statlig inngripen er selve grunnfjellet i den amerikanske grunnloven.

– Dersom plattformene må bære det fulle ansvaret, vil selskapene respondere på risikoen ved å ta bort mye mer enn de ellers ville gjort, for å unngå søksmål, sier Anine Kierulf.

KAN BLI FORHÅNDSSENSUR: Trumps nye lover kan føre til at alle innlegg på sosiale medier må forhåndssensureres, mener IT-ekspert og partner i Otte, Torgeir Waterhouse. Foto: IKT-Norge

– Kan bli umulig å drive sosiale medier

IT-ekspert Torgeir Waterhouse, tidligere direktør for internett og nye medier i IKT-Norge, tror det i verste fall kan bli umulig å drive tjenester som Facebook, Twitter, Google, fordi selskapene vil blir ansvarlige for hva du og jeg gjør.

– Det vil for eksempel også kunne betyr forhåndssensur på alt vi poster for å beskytte plattformene mot å havne i ansvar for det vi gjør, skriver han i en kommentar til VG.

Waterhouse sier at internett og alt rundt, bredbånd og lagring, plattformer som Twitter og Instagram, har vært mulig fordi hovedlinjene i lovgivingen i USA og i EU nettopp har vært at de ikke er ansvarlige for våre handlinger.

– Hadde selskapene vært ansvarlige, ville ikke vi kunne poste, blogge, dele fritt også videre, og vi ville ikke fått internett.

– Så blir vurderingen nå hvor mye Donald Trump egentlig vil innskrenke dette og tvinger gjennom at aktørene må stå ansvarlig for alt alle gjør, skriver Waterhouse.

– Trump sprer selv feilinformasjon

Melanie Magin ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap mener Trumps beskyldninger mot Twitter er grunnløse.

– Han sier Twitter undertrykker ytringsfriheten hans og er partisk i valgkampen. Virkeligheten er omvendt. Ytringsfriheten beskytter ikke regjeringen mot kritikk, den beskytter befolkningen mot regjeringsinngrep, skriver hun.

– Dessuten er det bevist at Trump allerede har spredt mye feilinformasjon på Twitter. Hvis Twitter virkelig hadde vært så partisk som Trump hevder, ville de ha handlet mot ham for lenge siden. Og tilhengerne hans vil fortsette å tro på meldingene hans, uavhengig av om de er flagget som falske nyheter eller ikke, mener Melanie Magin.

Kritikere til presidentordren har sagt den kan være grunnlovsstridig. Trumps støttespillere mener det er på tide regelverket blir endret.

Publisert: 31.05.20 kl. 13:14 Oppdatert: 31.05.20 kl. 13:25

Les også

Fra andre aviser