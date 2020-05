STORT POLITIOPPBUD: Politistyrker i Minneapolis forsøker å spre folkemengdene under protestene som stadig øker i styrke. Foto: Thomas Nilsson / VG

Aggressivt og kaotisk i Minneapolis: Politiet skjøt gummikuler mot journalister fra Norge og Sverige

MINNEAPOLIS/OSLO (VG) Demonstrantene setter bygninger og biler i brann, politiet svarer med tåregass og gummikuler. En svensk journalist ble truffet av en gummikule og VGs fotograf ble siktet på med laser.

Oppdatert nå nettopp

Protestene etter at afrikansk-amerikanske George Floyd (44) døde etter en brutal politipågripelse fortsetter med fornyet styrke. For fjerde dag på rad og til langt på natt trosset tusenvis av demonstranter portforbudet og tok til gatene i millionbyen Minneapolis.

– Det er en aggressiv og kaotisk stemning. Folk er enda sintere enn før, forteller VGs fotojournalist på stedet, Thomas Nilsson.

Demonstrantene ble møtt med politiets tåregass og gummikuler. Også pressefolk rapporterer nå at de blir truet av politiet i Minneapolis. VGs fotograf fikk kjenne dette på kroppen natt til lørdag.

Bildene i denne saken ble tatt av Nilsson i samme tidsrom som de omtalte hendelsene. Han har rapportert fra urolighetene i Minneapolis den siste uken. Han har innhentet sitater fra øyenvitner i denne saken, men er også selv involvert og sitert. Saken er derfor skrevet av hjemmeredaksjonen i Oslo.

Bakgrunn: Derfor er det bråk i USA

Ble skutt og siktet på

VGs fotograf Nilsson var sammen med en journalist fra svensk presse da de to opplevde at politiet skjøt med tåregass mot dem.

Han forteller at de sto rundt 50 meter unna en gruppe på rundt ti politifolk på en nokså folketom parkeringsplass.

– Plutselig ble hun truffet av en gummikule i låret. Hun sank litt sammen, og jeg kastet meg ned på bakken. Politiet fortsatte å skyte i vår retning. Vi bestemte oss for å løpe til andre siden av gaten for å søke tilflukt. Det var da jeg oppdaget at jeg hadde et rødt lasersikte på meg, i mageregionen, forteller Nilsson.









RETT FØR HENDELSEN: VGs fotogtraf tok dette bildet like før politiet i Pennsylvania skjøt mot dem. Bildet viser en nokså tom parkeringsplass fylt av røyk fra tåregassen, og med et par demonstranter og pressefolk.

Etter rundt ti minutter på tilfluktsstedet tittet han forsiktig ut for å se. Da oppdaget han at han på ny får et lasersikte mot seg.

– Det er ganske sykt. Det var overraskende. Hittil har jeg følt at politiet har vært ganske greie mot meg under disse demonstrasjonene.

Nilsson mener at politiet må ha sett at de var pressefolk, og ikke en del av demonstrantene.

– Jeg hadde på meg to kameraer, pressekort rundt halsen, og hadde på hjelm og gassmaske. Vi tok bilder og oppførte oss på en annen måte en demonstrantene, sier han.

VG har vært i kontakt med arbeidsgiveren til den svenske journalisten, som bekrefter hendelsen.

SØKTE TILFLUKT: Thomas Nilsson minutter etter at han kom seg i sikkerhet.

Tidligere på kvelden opplevde VGs fotograf en annen episode med en politimann, som dro opp pistolen sin fra hylsteret da Nilsson kom gående i politimannens retning.

– Disse episodene viser at politiet i Minneapolis er i helspenn. De har ikke kontroll over situasjonen.

Nilsson er ikke alene om erfaringen. Den anerkjente gravejournalisten Madeleine Baran i AMP Reports skriver på Twitter at en politimann siktet på henne, og at han ikke senket våpenet selv etter hun hadde sagt at hun var journalist.

Fredag ble et kamerateam fra CNN pågrepet på direktesendt TV, mens de dekket demonstrasjonene i Minneapolis. Halvannen time senere ble de løslatt.

VG har forsøkt å komme i kontakt med politiet i Minneapolis for å få et svar på anklagene om truende atferd mot journalister, men har foreløpig ikke fått noe svar.

Politiet grep ikke inn

Fredag kveld og natt var altså protestene i Minneapolis langt hissigere enn de foregående dagene.

Nasjonalgarden hadde stilt seg opp som en vegg mot demonstrantene, som svarte med å rope mot militæret og kaste flasker mot dem. Senere rykket politiet inn, og begynte å skyte med tåregass mot folkemengdene.

Men så trakk politistyrkene og militæret seg tilbake, og det oppsto flere timer med vakuum der demonstrantene fikk herje fritt i gatene.









KREVER RETTFERDIGHET: En mann holder opp en plakat der han krever rettferdighet for avdøde George Floyd.

Tusenvis av mennesker gikk gjennom gatene. Flere satte biler i brann og brøt seg inn i butikker. Til slutt ankom folkemengden en bank rett ved politistasjonen, der de knuste vinduene, strømmet inn i banken og satte den i brann. Ingen politimenn var til stede, ifølge VGs fotograf.

Biler kjørte i høyt tempo gjennom gatene, og det ble fyrt opp fyrverkeri. Nilsson beskriver stemningen på gaten som «absurd». Han ble også vitne til at tre av demonstrantene gikk løs på en person, og hørte også pistolskudd bli avfyrt.

Omsider kom politiet tilbake og forsøkte å få kontroll over folkemengdene ved å skyte med tåregassgranater og gummikuler.









BRØT SEG INN I BANK: En gruppe demonstranter knuste vinduene og brøt seg inn i en bank rett ved politistasjonen i Pennsylvania.

Krever at alle politimenn arresteres

Til tross for at kaos hersket i gatene i Minneapolis, er flertallet av demonstranter fredelige. Mange av dem er svært kritiske til vandalismen.

– Det er mange måter folk kan uttrykke sitt sinne på, og dette er ikke den riktige måten å gjøre det på. Det er sykt. Jeg har ikke ord, sier Kevin (25), som bor i nabolaget.

SKEPTISK TIL OPPTØYENE: Kevin (25) står og ser på at nabolaget hans står i flammer. Han ønsker at vandalismen slutter. Foto: Thomas Nilsson / VG

Channah Roseann (25) som også bor i nabolaget, sier at mange tiår og flere generasjoner med frustrasjon har bygd seg opp til det som nå utspiller seg i Minneapolis.

«I can’t breathe»: Slik er svarte i USA blitt utsatt for politivold

– Selv ikke portforbudet klarte å holde oss inne. Vi har fredfulle protester. Det eneste som blir vist på TV er aggresjonen og opptøyene, og det er bare en liten del av det som skjer, sier hun til VG.

Kevin, Channah og flere VG snakket med på stedet med tar til orde for at samtlige politimenn som var involvert i pågripelsen av Floyd arresteres.

– De myrdet en ubevæpnet mann, og for det må de i fengsel, sier Kevin.

DEMONSTRERER: Søskenparet Channah Roseann (25) og Symytry (28) sier de deltar i de fredlige protestene. Foto: Thomas Nilsson / VG

Publisert: 30.05.20 kl. 15:43 Oppdatert: 30.05.20 kl. 16:06

Mer om USA

Fra andre aviser