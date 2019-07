VOLDSOMME VINDKAST: I kystbyen Zadar i Kroatia måtte det ryddes kraftig etter det kraftige uværet søndag. Foto: Marko Dimic/PIXSELL / Pixsell

Norsk sommervær sender stormer og styrtregn til Sør-Europa – flere har omkommet

En spesiell værsituasjon sender lavtrykkene som egentlig skulle ligget over Norge på vei sørover i Europa. Der har kastevind, kjempehagl, intens torden og flommer tatt flere liv.

Sent onsdag kveld mistet seks turister livet, etter at kraftige vindkast, hagl og storm rammet den nordlige delen av Hellas, og spesielt det populære turiststedet Halkidiki. Over 100 personer skal være skadet. Også i Tsjekkia, Russland og Romania har flere omkommet i uværet.

De våte lavtrykkene skulle normalt hatt kursen for Norge og lagt igjen tonnevis med sommerregn over Vestlandet og kysten nordover. Men et høytrykk ved Grønland og sperrer, og lavtrykkene fra vest har funnet en ny bane, forklarer statsmeteorolog Martin Grønnerød ved Meteorologisk institutt.

PRESSES SØROVER: Slik ser jetstrømmen ut denne uken – den svinger sørover Europa og drar våte regnfulle lavtrykk med seg. Foto: GRAF: Netweather.tv

– Det ser ut til at de legger seg i en sørøstlig bane. Vi ser også at den såkalte jetstrømmen, som gjerne styrer lavtrykkene som går over Norge, nå svinger mot sørøst og nedover i retning Italia og Balkan, sier Grønnerød.

Sesongvarsel: Sensommeren kan bli varm

Lavtrykk «eksploderer» i møte med varm luft

Meteorolog Roar Inge Hansen i StormGeo sier uværet sørover i Europa får ekstra dramatiske konsekvenser fordi kaldfronten møter temperaturer på 35, kanskje 40 grader.

– Da blir tordenskyene mye høyere i utstrekning. Varme skyer holder på mye mer fuktighet og dette gir til sammen mye mer og langt voldsommere regn. Vi fikk kraftige tordenbyger, tropiske regnskyll og kraftig fallvind. Vi så dette komme i Hellas og varslet det i går, sier Hansen.

– Det virker som om det som er ganske vanlig vær hos oss får voldsommere konsekvenser sørover i Europa?

– Desto varmere luft de ustabile luftmassene møter, desto mer potensial for skade gir de. I Norge er ikke luften normalt så varm, sier han.

«Supercelle» gir ekstremtorden

Onsdag kveld lå et svært kraftig tordenvær i området mellom Sør-Italia og Nord-Hellas – en såkalt supercelle.

Ifølge nettstedet severe-weather.eu er uværet i stand til å gi ekstremvind med tornadoer og hagl i Adriaterhavet, det sørøstlige Italia og inn over Albania.

Kraftig uvær

– Akkurat dette mønsteret ser vi ganske ofte, at det ikke er samme vær i nord som i sør. At vi har bra vær både i Nord-Norge og i Sør-Norge disse dagene, er mer et unntak. På samme måte så vi at i fjor, da vi hadde svært mye sol og pent vær i Norge, var det dårligere sommer mange steder på Kontinentet.

VOLDSOM FLOM: En bilfører ble funnet omkommet i bilen etter det voldsomme regnværet som rammet Navarra i nordlige Spania tirsdag. Foto: Alvaro Barrientos / TT NYHETSBYRÅN

På søndag resulterte situasjonen i heftig vær på kysten av Kroatia – blant annet ble kystbyen Zadar herjet av voldsomt regn og kraftig vind som veltet trær.

Tirsdag falt det hele 59 mm nedbør i det slovenske skistedet Vogel, og samme dag falt det solide 32 mm over turistmagneten Venezia i Nord-Italia.

18 skadet

Samtidig melder NTB om at 18 personer er fraktet til sykehus i den italienske I havnebyen Pescara etter at byen ble hardt rammet av uvær med hagl store som appelsiner.

Det opplyser ansatte ved akuttmottaket ved sykehuset i byen til det italienske nyhetsbyrået ANSA.

Flere av de skadde har fått sår som må sys, og mange har fått skader i hodet. Pescare ligger ved Adriaterhavet, i provinsen Abruzzo øst i landet.

Haglvær har også herjet i byen Venafro, der flere vinduer og frontruter på biler har blitt knust. Venafro ligger i Isernia-provinsen i det sentrale Italia.

Men også i Spania har det regnet kraftig – den vesle byen Soria nord for Madrid fikk hele 56 millimeter tirsdag.

TORNADO: Denne tornadoen skal ha blitt fotografert i havet sør for Venezia tirsdag, nær byen Ravenne. Bildet er hentet fra en video publisert på sosiale mediene. Foto: SOCIAL MEDIENE / X04130

Mer uvær på vei

Og lavtrykkene ser ikke ut til å gi seg med det første. Det skyldes at værsituasjonen med høytrykk i Norskehavet vedvarer. Til helgen kommer et nytt høytrykk som blir liggende og sperre for lavtrykk, og som gir mye pent vær i nord, men sender lavtrykkene mot sør.

Både lørdag og flere dager i neste uke er det varslet torden og vind og mye nedbør i området litt øst i Sør-Europa.

Lørdag beveger et stort nedbørs- og tordenområde seg over store deler av Mellom-Europa. I Venezia ventes tordenbyger lørdag, og i Dubrovnik i Kroatia er det sendt ut oransje farevarsel for tordenvær søndag.

Publisert: 11.07.19 kl. 13:37