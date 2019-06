FANT DET DE LETTE ETTER: Politiet gjennomsøker en container langs Delaware-elven i Philadelphia tirsdag. Foto: Matt Rourke / AP

Fant 16,5 tonn kokain på lasteskip

Politifolk med hunder stormet et lasteskip i den amerikanske delstaten Pennsylvania tirsdag. Der fant de kokain til en verdi av ni milliarder kroner.







Det enorme beslaget ble gjort på et stort skip på fergeterminalen Packer Marine i byen Philadelpia.

Det annonserte påtalemyndigheten i delstaten på Twitter tirsdag ettermiddag.

Beslaget har en gateverdi på hele én milliard amerikanske dollar, eller i overkant av ni milliarder norske kroner, skriver statsadvokaten i Philadelphia på Twitter:

De skriver også at flere medlemmer av skipets mannskap har blitt pågrepet og siktet, og at det pågår en føderal etterforskning. De opplyser ikke hva som førte til at de ransaket skipet.

William McSwain, en av advokatene ved kontoret, sier beslaget er blant de største i USAs historie.

– Denne mengden kokain kan drepe millioner – MILLIONER – av mennesker, skriver han på Twitter.

Skipet, «MSC Gayane», seiler ifølge Marinetraffic under flagget til Liberia, og kom til Filadelfia tidlig mandag morgen. Tidligere har det ligget til kai på Bahamas, Panama, Peru og Colombia.

PÅ DEKK: Politietterforskere på dekk på skipet, som ligger til havn i Philadelphia. Foto: Matt Rourke / AP

Skipseier MSC Mediterranean Shipping Co., sier i en uttalelse til AP at de er klar over at amerikanske myndigheter har beslaglagt ulovlig last i en hendelse på havnen i Philadelphia.

– Vi tar dette svært alvorlig, og er takknemlige for at myndighetene identifiserer mulige misbruk av våre tjenester, sier selskapet, som er registrert i Sveits, videre.

