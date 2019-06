FAVORITTEN SOM UTFORDRER ERDOGAN: Ekrem Imamoglu er på alles lepper i Istanbul denne helgen. Foto: Harald Henden/VG

Den tyrkiske staten gikk etter dem. Nå håper Erdogans ofre valget vil gi nye tider

ISTANBUL (VG) Etter kuppforsøket, som de ikke hadde noe med, ble de fratatt jobb, pass og sosiale rettigheter. Møt lærerne Tyrkias myndigheter straffet, som nå håper dagens valg kan gjøre en forskjell.

– Dette valget er ikke bare et lokalvalg. Det er et valg for hele Tyrkia. Etter den 23. juni vil vi se starten på et nytt Tyrkia. Jeg føler det på meg, sier den 45 år gamle arbeidsløse læreren Ismet Akyol til VG.

Søndag er det gjenvalg om borgermester-tittelen i Istanbul. Den dynamiske og populære opposisjonskandidaten Ekrem Imamoglu (CHP) vant overraskende valget i mars over AKPs kandidat Benali Yildrim, men Erdogan nektet å godta nederlaget. De presset valgkommisjonen til å utlyse omvalg, til tross for at millioner av innbyggere i gigantbyen følte seg snytt.

Mange ser på omvalget som en dypt antidemokratisk bestemmelse, påtvunget fra den i økende grad autoritære Erdogan og hans parti.

Likevel: Imamoglu leder alle meningsmålinger, og hvis han ikke blir sabotert på noe vis, er han favoritten til å vinne igjen. Spørsmålet er da hva Erdogan velger å gjøre.

Gjennom hele helgen har innbyggere i Istanbul sagt til VG: «Valget ble stålet fra oss». Søndag kan rundt 10,5 millioner innbyggere gi sin stemme i de rundt 30.000 stemmeboksene satt ut i valglokaler rundt om i Tyrkias største by.

VANSKELIG TID: Ismet Akyol (49) ble fratatt lærerjobben etter kuppforsøket i 2016, sammen med 100.000 andre tyrkere. Foto: Harald Henden/VG

Fratatt jobben uten grunn

Læreren Ismet Akyol har, som svært mange andre tyrkere, levd et tøft liv siden den 15. juli, 2016.

Den kvelden og natten forsøkte en utbrytergruppe i det tyrkiske militæret å gjennomføre et militærkupp, men etter kun få timer ble det slått tilbake. President Recep Tayyip Erdogan anklaget sin tidligere allierte, den muslimske predikanten Fethullah Gülen, for å ha organisert det hele.

Erdogan reagerte med en vrede som rammet svært bredt: Tyrkiske myndigheter pågrep rundt 160.000 mennesker. Over 100.000 er oppsagt eller permittert fra jobbene sine. Dommere, advokater, lærere og politimenn, og mange andre, ble rammet.

Akyol var en av dem. Han var lærer, til tillegg til å være medlem av «Unionen for utdannings- og forskningsarbeidere». Etter kuppforsøket ble to lærere han jobbet med suspendert. For unionen skrev han er presseuttalelse der han uttrykte motstand mot militærkupp, men han påpekte at reaksjonen «må være rettferdig og lovlig».

– Da ble alt vanskelig, sier Akyol til VG, da vi møter ham i Istanbul valghelgen.

TROR PÅ FORANDRING: Akyol håper nå at CHP-kandidaten Ekrem Imamoglu kan være starten på et mer demokratisk Tyrkia. Foto: Harald Henden/VG

Han ble klaget inn for motstand mot staten, og ble etterforsket for tilknytning til den Gülen-bevegelsen, selv om han hadde kjempet for en sekulær utdanning og mot religiøst orienterte Gülen i en årrekke.

Selv om etterforskerne aldri fant noe mistenkelig, ble Akyol suspendert fra jobben.

– Det er nå 865 dager siden jeg mistet jobben, og jeg har søkt alle mulige steder, meg jeg får ikke jobbe.

Spår «en vind av kompromiss»

– Erdogan sa jo selv samme natt som kuppforsøket, at hendelsene «var som sendt fra Gud». Han utnyttet kuppforsøket til sin fordel, og startet utrenskningen av hans motstandere, sier han.

Læreren er positiv til den store entusiasmen rundt opposisjonskandidaten i CHP, Ekrem Imamoglu.

– Jeg føler allerede en vind av kompromiss, sier han.

Han tror at Imamoglu vil vinne valget, og at Erdogan ikke tør å sette en stopper for seieren.

– Hvis Erdogan tvinger seieren fra Imamoglu, vil det slå kraftig tilbake på ham. Han vil forstå at han må finne kompromiss, sier den arbeidsløse læreren.

ARRESTERT: Derya Yulai (41) ble arrestert og suspendert etter kuppforsøket og kaller Erdogans Tyrkia for fascistisk. Foto: Harald Henden/VG

Arrestert – fant navnet på presidentens liste

Akyols kollega, Derya Yulai (41), ble også hardt rammet i tiden etter kuppforsøket.

Hun hadde lenge jobbet med politisk aktivisme, feminisme og rettigheter for landets minoriteter. Høsten 2016 så hun navnet sitt på en liste over folk som skulle bli suspendert, i et dekret fra presidentens kontor.

– Han brukte hendelsen til å kvitte seg med alle han ikke likte, sier Yulai til VG, da vi møter henne i Istanbul.

Læreren forteller at hun først ble pågrepet og arrestert i to dager, før hun ble sparket fra jobben. Hun ble så fratatt passet sitt og mistet sine sosiale rettigheter. Hun kan ennå ikke forlate Tyrkia, fordi hun er uten dokumenter.

Nå håper hun, som sine kolleger at søndagens valg kan gjøre en forskjell.

– AKP er et parti som ikke tåler å tape. Vi har nådd et punkt der dette er en kamp for demokrati i Tyrkia. Erdogans politikk har vært undertrykkende og fascistisk. Nå må vi, alle minoriteter, samle oss i solidaritet, sier hun.

STEMMER FOR ANDRE GANG: Meltem Tasdemir (49) og Baris Fert (30) stemte søndag formiddag i Cihangir i Istanbul. Foto: Harald Henden/VG

«Dette er bare bullshit»

Søndag formiddag besøkte VG et skolebygg omgjort til valglokale i Cihangir i Istanbul. Hvert klasserom var fylt med valgfunksjonærer, velgere og store, gjennomsiktige plassbokser fylt med stemmesedler.

– Dette gjenvalget er «bullshit». Imamoglu har jo allerede vunnet en gang, sier 30-åringen Baris Fert til VG, rett etter han for andre gang har stemt på opposisjonskandidaten.

– Det er autokratiet her i landet som ikke ville at vår stemme skulle telle. Men vår generasjon gjør nå motstand, sier han.

Fert frykter at Tyrkias president og hans parti vil finne en måte å stoppe Ekrem Imamoglu igjen, men han håper og tror det ikke vil skje.

– Vi trenger forandring, sier han.

Motstanden mot AKP i Istanbul sprer seg over flere generasjoner.

Meltem Tasdemir (49) ønsker ikke å si til VG hvem hun stemte på, men hun gjør det på en måte alikevel:

– La meg formulere meg slik: Jeg håper på en ny start for Tyrkia, sier hun og smiler.

NYTT FORSØK: Forrige lokalvalg ble annullert etter «uregelmessigheter». Nå håper Istanbuls innbyggere resultatet blir stående. Foto: Harald Henden/VG

VG I TYRKIA: Amund Bakke Foss og Harald Henden.

Publisert: 23.06.19 kl. 13:29