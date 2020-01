Foto: ABEDIN TAHERKENAREH / EPA

Donald Trump med advarsel: – Ikke drep demonstrantene

Situasjonen er spent i Irans hovedstad Teheran, der Revolusjonsgarden og opprørspoliti er i gatene for å hindre nye protester mot regimet. Samtidig kommer USAs president med en tydelig advarsel.

Lørdag kveld ble demonstranter møtt med tåregass ved Amir Kabir-universitetene i Teheran, der det ble ropt slagord som «død over diktatoren» med henvisning til landets øverste leder Ali Khamenei.

Søndag fulgte den liberale avisen Etemad opp med kritikk av myndighetene for måten de håndterte nedskytingen av det ukrainske passasjerflyet der 176 mennesker ble drept.

«Beklag og gå av», lød avisens tittel, med henvisning til at dette er «folkets krav».

USAs president Donald Trump gikk ut med sin fulle støtte til demonstrantene, og søndag har han fulgt opp med en ny advarsel til de iranske lederne:

– Ikke drep demonstrantene!

Omfanget av demonstrasjonene er så langt ukjent: Mens det iranske nyhetsbyrået har meldt om opptil 1000 personer, meldte CNN at det skal være snakk om «tusenvis».

– Foreløpig et beskjedent omfang, men det viser likevel at tilliten til myndighetene er tynnslitt. Og det vet vi fra veldig mange andre sammenhenger også, sier Sverre Lodgaard, Midtøsten-ekspert og seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).

Noen av demonstrantene rev også i stykker plakater med bilde av Qasem Soleimani, den iranske generalen som ble drept i et amerikansk attentat i Bagdad.

– Bakgrunnen kan være at selv om Soleimani var en veldig populær person i Iran, viste tidligere runder med protester at det var mye misnøye med engasjementene i andre land, som han ledet, fordi det kostet for mye i en meget anstrengt økonomisk situasjon, sier han og fortsetter:

– Men det er dimensjoner på alt. Og foreløpig ser det ut til å være relativt lite oppslutning om demonstrasjonene. Vi har sett millioner av mennesker demonstrere etter drapet på Soleimani, mens det hittil er snakk om dusinvis og tusenvis i disse demonstrasjonene.

SPENT: En kvinne konfronterer en politimann i forbindelse med en markering foran Amirkabir universitetet i Tehran. Foto: MONA HOOBEHFEKR / ISNA

NUPI-forskeren viser videre til at myndighetene har lagt seg flate:

Revolusjonsgardens flyvåpensjef uttalte at han «skulle ønske han var død». Samtidig har landets øverste leder Ali Khamenei og president Hassan Rouhani gitt en uforbeholden beklagelse.

– På bakgrunn av din kunnskap om Iran, mener du at man kan allerede nå kan konkludere med at protestene har et begrenset vekstpotensial?

– Det er for tidlig å si noe med sikkerhet, men det kan se slik ut. Myndighetene har imidlertid tatt det såpass alvorlig at de har plassert opprørspoliti rundt om i Teheran.

Slik var dødsflyets siste minutter:

Publisert: 12.01.20 kl. 17:18

