HEVN: Hizbollah-tilhengere i Beirut krever hevn over genereal Qassem Soliemanis død. Foto: AZIZ TAHER / X03545

Militser kan hevne drapet på Soleimani

Selv om president Donald Trump tonet ned konflikten med Iran onsdag, kan Iran-vennlige militser i hele Midtøsten kan på eget initiativ, eller på oppdrag fra Iran, gjengjelde drapet på general Qassem Soleimani.

Iran har innflytelse over militser i Irak, Palestina, Syria, Jemen og Afghanistan. De inngår i den såkalte «aksen av motstand», en strategisk krigføring som har som mål å begrense USAs nærvær i Midtøsten, og ramme Irans erkerivaler Saudi Arabia og Israel. Hjernen bak oppbyggingen av gruppene og den indirekte krigføringen: Qassem Soleimani.

HJERNEN: Qassem Soleimani var hjernen bak oppbyggingen av iranske proxy-grupper i Midtøsten Foto: UNCREDITED / Office of the Iranian Supreme Leader

Foreign Policy magazine nevnte ham på første plass i kategorien «Forsvar og sikkerhet» i sin 2019-liste over globale tenkere .

– Jeg anser det som svært sannsynlig at såkalte proxy-militser vil kunne hevne drapet på Soleimani. Iran har bygget disse gruppene særlig med tanke på situasjoner som denne. Det er også stor sannsynlighet for at gruppene kan handle på egenhånd, motivert av hevnlyst eller lojalitet, sier professor Vladimir Rauta ved universitetet i Reading til VG. Han har doktorgrad i indirekte krigføring og skriver nå bok emnet.

FEIRER: Iranske demonstranter holder opp bilde av Soleimani etter at Iran avfyrte raketter mot amerikanske styrker i Irak. Foto: WANA NEWS AGENCY / X07016

De siste tiårene har Soleimani utviklet den iransk-ledede aksen av shiamuslimske grupper. I følge Foreign affairs har det gitt Iran, og blant annet Russland, mulighet til å bygge en ny ramme rundt den sikkerhetsmessige og politiske situasjonen i regionen.

Med Teheran som det udiskutable senter, har Soleimani gjennom væpnede shia-grupper skapt en transnasjonal og multietnisk nettverk med forskjellige trosretninger som har gjort aksen sterkere og mer motstandsdyktig enn noen gang. Foreign Affairs har beskrevet proxy-gruppene som USAs største utfordring i Midtøsten.

RAMMES: HVordan Russland rammes av drapet på Soleimani, er ennå uvisst, men han var en viktig støtte spiller for dem i kampen om makten i Syria. Foto: SANA

Proxy-gruppenes reaksjoner vil i følge Rauta også kunne påvirke Russlands innflytelse og forsøk på å stabilisere Assad-regimet i Syria. Soleimani var en sterk partner for dem, og koordinerte og kontrollerte militsgrupper over hele Syria.

Såkalt proxy-krig, eller indirekte krigføring, skjer når stater militært eller finansielt støtter voldelige, ikke-statlige grupper, med mål om å bruke dem i militære operasjoner. Fordelen for stater er at de kan benekte å være (direkte) involvert, det er kostnadsbesparende, og det beskytter mot internasjonal fordømmelse og gjengjeldelse.

HELE REGIONEN_ Iranske proxy-grupper har innflytelse over hele regionen, her er det iransk støttede Houthier som demonstrerer i Jemens hovedstad Sana. Foto: KHALED ABDULLAH / X03662

Den iranske modellen oppstod med landets forhold til Hizbollah. Men denne libanesiske shia-militsen har vokst seg så stor og sterk at den nå ofte sidestilles med Quds-styrkene. De har også hjulpet Iran med å trene militsgrupper i Syria.

I følge en rapport fra The Soufan Center i mai i fjor, inkluderer Irans nettverk grupper i Irak, Palestina, Jemen og Afghanistan. Gjennom støtte til gruppene, nyter Iran godt av deres innflytelse når de blir store og sterke nok. Det overordnede målet er herredømme over regionen. Ikke bare lykkes de strategisk i stor grad, men de har oppnådd det de ville uten å provosere frem en militær storkonflikt med USA, Israel eller Saudi Arabia, det har vært billig og de har sørget for små tap av liv i egne militære styrker.

FRUSTRERT: Den indirekte krigføringen Iran har drevet i Midtøsten har på mange måter vært vellykket, og til stor ergrelse for blant annet USA og Israel. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP

Spørsmålet nå er hvordan proxy-nettverkets fremtid og betydning blir når Soleimani nå er borte. Han var utvilsomt hjernen og hjertet bak utviklingen av dem, og den røde tråden som bandt dem sammen og ga Teheran innflytelse fra Beirut til Sana, Damaskus og Baghdad.

Vil proxy-nettverket overleve Soleimanis død?

– Ja, helt klart. Han var utvilsomt en viktig person for dem. Men hans innsats er institusjonalisert, og etterfølgeren vil nok fortsette langs samme vei, sier Vladimir Rauta til VG.

Publisert: 09.01.20 kl. 07:34

