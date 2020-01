NYGIFT: Saeed Tahmasebi og Niloofar Ebrahim er blant ofrene som mistet livet i den fatale flystyrten i Iran. Foto: Privat

Giftet seg i Iran og skulle fly tilbake til England – styrtet i døden sammen

Mens resten av bryllupsgjestene fløy tilbake til London etter seremonien, skal det nygifte paret ha blitt igjen noen dager for å vente på bryllupsbildene. Det skulle koste dem livet.

Det melder The Telegraph, som har vært i kontakt med naboer, venner og slektninger av ekteparet Saeed Tahmasebi og Niloofar Ebrahim.

– De var et fantastisk, vakkert par og de var så glade sammen. Ord kan ikke beskrive hvor forferdelig dette er. Vi kan ikke tro at det har skjedd, sier mannens søster Sally til avisen.

TRAGEDIE: 176 mennesker omkom i flystyrten i Iran. Minst ti svensker var om bord. Foto: Ebrahim Noroozi / AP

Ventet på bryllupsbilder

Til sammen 176 passasjerer omkom da et ukrainsk passasjerfly styrtet tidlig onsdag morgen, like etter det hadde tatt av fra flyplassen i Tehran. En brann skal ha oppstått i en av motorene, og piloten mistet deretter kontrollen.

Årsaken til flystyrten er så langt ukjent. Den ukrainske ambassaden i Iran skrev først at de ikke mistenkte terror eller missilangrep mot flyet. I en ny melding skriver de at årsaken fortsatt blir etterforsket, og at den tidligere meldingen ikke var «offisiell».

Ifølge Ukrainas utenriksminister er tre av ofrene fra Storbritannia. Saeed hadde bodd i Storbritannia i over 15 år og jobbet som ingeniør i byggefirmaet Laing O’Rouke, skriver Daily Mail.

For ett år siden møtte han Niloofar, som tok en master i psykologi, og i desember giftet de seg i St John’s Wood i London, skriver The Telegraph.

Nylig reiste de til Iran for å ha en seremoni også i hjemlandet. Mens gjestene dro tilbake til London, skal det nygifte paret ha blitt igjen noen dager i den iranske hovedstaden.

– Det er hjerteskjærende. De var bare i Tehran fordi de ventet noen dager på bryllupsbildene før de skulle fly hjem, sier Amir, svogeren til Saeed, til avisen.

Ringtes før ombordstigning

På grunn av den eskalerte spenningen mellom Iran og USA, hadde paret jevnlig kontakt med vennene hjemme i England.

– Vi snakket med ham da han gikk om bord, så vi visste at han var på flyet. Klokken 05.30 i morges hørte vi at flyet hadde krasjet, sier Amir til The Times.

Firmaet Saeed jobbet i har kommet med en uttalelse, som The Telegraph har gjengitt:

– Alle er i sjokk og lei seg over denne veldig tragiske nyheten. Saeed var en populær og respektert ingeniør, og vil bli savnet av mange av kollegene.

– Helt forferdelig

Ifølge Ukrainas utenriksminister kommer de omkomne fra følgende land:

Iran: 82

Canada: 63

Ukraina: 11

Sverige: 10

Afghanistan: 4

Tyskland: 3

England: 3

Selv om det offisielle tallet på antall svenske ofre er ti, skriver Aftonbladet at det kan være så mange som 17. En forklaring på sprik i tallene kan være at flere av dem har dobbelt statsborgerskap.

Aftonbladet har publisert kjønn og alder på alle de angivelig 17 ofrene med svensk tilknytning. Listen viser at det i hovedsak var unge passasjerer om bord.

– Det er en helt forferdelig hendelse som har skjedd. Det er mange svenske døde, men vi kan ikke gå ut med hvor mange nå. Vi må få klarhet i de omkomnes identitet og varsle de pårørende. Jeg har i dag hatt direkte kontakt med Ukrainas utenriksminister, sa Sveriges utenriksminister Ann Linde til VG tidligere onsdag.

Publisert: 08.01.20 kl. 21:07

