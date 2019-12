MASKER: To gutter bruker masker som beskyttelse mot røyken i byen Bega i den australske delstaten New South Wales. Foto: SEAN DAVEY / AFP

Derfor er det rekordbranner i Australia

Rekordvarme og lange tørkeperioder har ført til unormalt mange skogbranner i Australia.

Skogbranner har alltid vært en naturlig del av økosystemet i Australia. Mye av dyre- og plantelivet er tilpasset sesongmessige branner.

Men i år slår brannene tidligere rekorder. Så langt har mer enn fem millioner hektar (500 000 kvadratkilometer) brent. Det er mer enn ti ganger så mye som brant under skogbrannsesongen i 2008–2009, som er en av de verste i Australias historie.

– Det er utbredelsen, altså hvor store områder som blir rammet, som er det uvanlige. I tillegg er andre typer vegetasjon, som vanligvis er for fuktig til å ta fyr, for eksempel regnskog, i brann, sier Marianne Tronstad Lund, seniorforsker ved Cicero senter for klimaforskning, til VG.

Så langt denne sesongen er 900 boliger blitt tatt av flammene og tolv mennesker har mistet livet. Det gjør årets branner til de mest dødelige siden 08–09-sesongen, da 173 mennesker mistet livet.

Brannene går ikke bare utover mennesker. Ifølge den britiske avisen The Times anslår forskere ved University of Sydney at 480 millioner dyr har mistet livet i sesongens branner. Blant dem er 8000 koalabjørner. 30 prosent av koalapopulasjonen i delstaten New South Wales skal ha omkommet.

Tørt og varmt

Denne sesongen har brannene også beveget seg nærmere byer og tettsteder enn hva som har vært vanlig tidligere. Det har ført til alvorlige problemer med luftforurensning. Ifølge BBC har røyk fra skogbrannene ført til en økning på ti prosent innleggelser på sykehus i Sydney.

Konsentrasjonen av fint svevestøv i luften i Sydney er på 734 mikrogram per kubikkmeter, like mye som røyken fra 37 sigaretter, skriver BBC.

SLUKKER: Et helikopter forsøker å slukke en skogbrann i delstaten Victoria. Foto: STATE GOVERNMENT OF VICTORIA HANDOUT / STATE GOVERNMENT OF VICTORIA

Årsaken til at brannene i år er så alvorlige er en periode med uvanlig varmt og tørt vær.

– Det har vært unormalt tørt over lang tid. Det har vært en tørr vinter og vår. Det er lite fuktighet i jorden, kanskje mindre enn det noen gang er målt. Det er en parallell til det vi opplevde i Norge i 2018, da vi hadde en tørr vår, sier Lund.

Den tørre været førte til flere skogbranner i Norge sommeren 2018.

I deler av Australia har det mange steder vært unormalt lite regn flere år på rad. Murray-Darling-bassenget, et stort landbruksområde i det sørøstlige Australia, har opplevd tørke tre år på rad.

– Det har aldri skjedd så langt tilbake vi har målinger. De har aldri egentlig hatt to dårlige vintre på rad, sier Michael Roderick, klimaforsker ved The Australian National University, til The Sydney Morning Herald.

Ildsprutende skyer

Selv om ikke global oppvarming er direkte årsak til skogbrannene, bidrar klimaendringer indirekte, ifølge Lund.

– Det er ikke klimaendringer som skaper skogbranner, men når klimaendringer fører til varmere og tørrere vær, er de en medvirkende faktor til større skogbrannfare. Man har sett en tendens til at skogbrannsesongen i Australia blir lenger. Det setter press på ressursene som brukes til brannslukning, sier hun.

Flere steder i Australia opplevd varmerekorder den siste tiden. 17. desember var landets varmeste dag siden målingene startet. Den gjennomsnittlige topptemperaturen i landet var 40,9 grader Celsius den dagen.

Brannene i Australia er nå så store at de selv er med på å påvirke været. Meteorologitjenesten i delstaten Victoria advarer om dannelsen av pyro-cumulonimbus-skyer.

«Disse ildspredende stormene kan spre branner gjennom lynnedslag, spredning av gnister og ved å generere kraftig vind», skriver Victorias Bureau of Meteorology på Twitter.

NASA kaller pyro-cumulonimbus skyenes svar på ildsprutende drager.

Publisert: 31.12.19 kl. 22:17

