ANTATT GJERNINGSMANN: Jevgenij Manjurov er identifisert av russiske media som mannen som skjøt ved FSB-hovedkvarteret torsdag kveld. Foto: Project Baza

Gikk til angrep på FSB i Moskva: Sa han skulle på skytestevne

39-åringenMoskva bodde sammen med sin mor og skal ha sagt til henne at han skulle på skytestevne - før han dro til FSB-hovedkvarteret og drepte én og såret fem andre.

Russiske og internasjonale medier har identifisert ham som en 39-åring fra byen Podolsk utenfor Moskva - og at navnet er Jevgenij Manjurov.

Det kommer fram at han skal ha vært ekstremt opptatt av våpen og at syv våpen er offisielt registrert på ham. Ifølge Komsomolskaja Pravda tok han med ett av disse våpnene og dro de fire-fem milene inn til Moskva sentrum. Våpenet skal ha vært gjemt i en ryggsekk, og Manjurov begynte å skyte utenfor hovedkvarteret til sikkerhetstjenesten FSB - som ligger på Lubjanka-plassen i hjertet av Moskva.

Manjurov har vært medlem av en skyteklubb de siste månedene. Ifølge en av lederne der, Oleg Solovitsj, var han dårlig til å skyte, men Solovitsj understreker overfor Komsomolskaja Pravda at det tar års trening å bli en god skytter.

Han har ikke lagt til noe merkelig med Manjurov, ut over at han hele tiden har hatt på seg en svært, sort frakk - som han ikke ville ta av seg inne i skyteklubben. Han forklarte at det var behagelig å ha den på seg.

Ifølge Komsomolskaja Pravda er det den samme frakken som vises i videoklippene som er lagt ut fra Moskva sentrum torsdag kveld.

Moren forteller, ifølge Gazeta.ru, at Jevgenij Manjurov var enebarn, at han ikke venner, ikke var gift og heller ikke hadde kontakt med kvinner. Han bodde altså hjemme hos henne i Podolsk, en søvnaktig by sør for Moskva.

Manjurov skal ha vært utdannet både jurist og økonom og drev tidligere egen business. Siden 2015 har han jobbet som sikkerhetsvakt - et yrke som sysselsetter svært mange russere. En kollega av ham fortalte moren at han hadde sluttet i denne jobben.

Moren sier, stadig ifølge Gazeta.ru, at hun følte på seg at det var noe galt torsdag kveld da sønnen ikke kom hjem. Hun ble senere hentet av politiet til avhør. Før hun dro, snakket hun med journalister som ventet utenfor den såkalte Khrutsjov-blokken, altså en blokk som ble bygget da Nikita Khrutsjov var sjef i kommunistpartiet.

39-åringen ble skutt og drept av politiet på stedet etter skyteangrepet torsdag. Videobilder av liket viser en mann med skjegg.

20. desember - i dag - er agentenes dag. Russland har spesielle festdager for alle yrker. For å markere dette, var det torsdag kveld en stor konsert, der både president Vladimir Putin, FSB-sjefen, forsvarsministeren og en rekke andre prominente mennesker var til stede.

Lederen i skyteklubben mener det faktum at han var registrert med syv våpen, tyder på at myndighetene hadde full tiltro til mannen - og at det ikke skulle være noen grunn til at de i skyteklubben heller skulle ha noen mistanke til ham.

– På dette grunnlaget lærte vi ham skyting, sier Oleg Solovitsj.

Komsomolskaja Pravda skriver fredag formiddag at FSB har to teorier om grunnen til angrepet: At det var en gal manns verk, eller at han var rekruttert til å begå udåden.

Publisert: 20.12.19 kl. 12:38

