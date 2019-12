ALVORSTYNGET: Flertallsleder Nancy Pelosi kalte dagen «en trist dag for USA». Siden Demokratene og Republikanerne strides om hvordan en mulig rettssak skal foregå, er det foreløpig uklart hvor lenge prosessen vil vare og om det skal kalles inn vitner. Foto: Thomas Nilsson / VG

Stillingskrig etter avstemming – truer med trenering

Flertallsleder Nancy Pelosi vil ikke sende saken til Senatet før de har blitt enige om reglene for hvordan rettssaken skal foregå. Dette legger press på Republikanerne.

Natt til tirsdag skjedde det historiske: Et flertall i Representantenes gikk inn for å stille USAs president Donald Trump for riksrett.

Dette betyr at saken går videre til Senatet, det andre kammeret i Kongressen, som vil ta stilling til om Donald Trump er skyldig eller ikke. Republikanerne har flertall i Senatet og vil etter alt å dømme ikke felle presidenten.

Men flertallsleder Nancy Pelosi vil ikke forplikte seg til å sende saken til Senatet ennå. I en pressekonferanse etter voteringen, sa hun ifølge CNN at «det ville vært vår intensjon, men vi får se hva som skjer der borte».

Hun har blitt oppfordret av de mest progressive kongressmedlemmene til å holde igjen tiltalepunktene, frem til flertallsleder i Senatet Mitch McConnell aksepterer reglene for hvordan rettssaken skal foregå, samt samtykker til å hente inn førstehåndsvitner som fungerende stabssjef i Det hvite hus Mick Mulvaney.

Ved å utsette oversendelsen, beholder Pelosi og topp-Demokratene kontrollen over tiltalepunktene, noe de ifølge Politico håper vil legge press på McConnell og republikanerne.

McConnell har sparret åpent med Demokrat-kollega og minoritetsleder Chuck Schumer om formatet på rettssaken. Tidligere i uken avviste McConnell Schumers oppfordring om å hente inn fire konkrete vitner.

Pelosi sier at Demokratene «som gruppe» vil ta en beslutning om når saken oversendes.

Trump etter riksrett-tiltalen: – Jeg koser meg

Flere grunner

Det er ifølge CNN rent prosessuelle bekymringer bak ikke å sende saken til Senatet nå. Senatet må nemlig umiddelbart ta stilling til saken, noe som igjen kan gå ut over andre saker til behandling.

I tillegg må Representantenes hus oppgi navn på riksrettsledere for rettssaken, nok et valg Pelosi ikke var klar til å ta onsdag kveld.

– Vi kan ikke oppgi ledere før vi ser hva prosessen er på Senatets side, og vi håper det kommer snart. Foreløpig har vi ikke sett noe som ser bra ut for oss – forhåpentligvis vil det blir rettferdig, sa hun onsdag, ifølge CNN.

Kommentar: Politisk krig fra skyttergravene

Pelosis kommentarer skaper usikkerhet om tidsplanen for prosessen, og sender ifølge Politico Representantenes hus og Senatet mot en potensiell institusjonell krise.

Det er uklart hvilke fordeler det vil ha å holde tilbake saken. Da McConnell denne uken ble spurt om muligheten for at den ikke blir sendt over, sa han ifølge CNN til reporterne at han ikke hadde noe hastverk.

To anklager vedtatt

Demokratene sørget for flertall for to anklager: Maktmisbruk og motarbeidelse av Kongressen.

At en amerikansk president stilles for riksrett, har kun skjedd to ganger tidligere: Andrew Johnson i 1868 og Bill Clinton i 1999. De ble ikke kjent skyldig. Richard Nixon trakk seg før anklagene mot ham ble vedtatt i Kongressen.

Ifølge den amerikanske grunnloven kan en president bli stilt for riksrett for «forræderi, bestikkelse eller andre alvorlige forbrytelser og forseelser». Det skriver NBC News.

Fikk du med deg? Ocasio-Cortez til VG før avstemningen: – Presidenten er ikke konge

– Sikker på at han vil bli renvasket

Ifølge pressesjef Stephanie Grisham i Det hvite hus, forventer Trump en «mer rettferdig» behandling i Senatet.

– Han er forberedt på de neste skrittene, og sikker på at han vil bli renvasket, skriver hun i en pressemelding.

Trump selv holdt velgermøte i Michigan, og gikk på scenen i Battle Creek bare minutter før avstemningen begynte.

– I kveld forsøker Representantenes hus å annullere stemmene til titusenvis av patriotiske amerikanere, sa han blant annet, og omtalte demokratenes prosess som en «politisk selvmordsmarsj».

Da riksrett-tiltalen var et faktum, kom Trump med følgende uttalelse:

– Dette er lettversjonen av riksrett. Som med Richard Nixon, ser jeg på riksrett som en mørk periode, en mørk tid. Jeg vet ikke med dere, men jeg koser meg. Det er galskap!

HOLDT JULEMØTE: Donald Trump holdt natt til onsdag velgermøte med juletema i Michigan. Foto: LEAH MILLIS / X90205

