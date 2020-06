PATRIOTISME: Vladimir Putin bygger opp patriotismen til russerne før folkeavstemningen i slutten av juni. Her er han til stede ved feiringen av Russland-dagen i Moskva den 12. juni. Foto: MIKHAIL KLIMENTYEV / SPUTNIK

Putin som president på «livstid»: Derfor kommer avstemningen nå

Vladimir Putin kjører den store militærparaden på Den røde plass – og deretter folkeavstemningen som åpner for at han kan bli sittende som president fram til 2036. I så fall vil han styre russerne lengre enn Josef Stalin.

Russerne – i hvert fall en del av dem – går til valgurnene i uken fram til og med 1. juli og kommer til å stemme ja til en grunnlovsendring som betyr at Vladimir Putin kan komme til å bli sittende som president fram til 2036. Da vil han være 83 år, mens forventet levealder for en russisk mann er 66 år.

Han har vært Russlands sterke mann helt siden nyttårsaften 1999, da Boris Jeltsin valgte å gi fra seg makten.

Nå kan han altså bli sittende som president «på livstid».

Propaganda-maskineriet sørger for at folk blir orientert om folkeavstemningen på en måte som gjør at de underforstått bør stemme ja. Men det faktum at Putins presidentperioder til nå blir «nullet», slik at han kan ta to nye perioder fra 2024 til 2036, har vært veldig lite kommunisert.

– Det er mange endringer, og det er knapt mulig å skille ut en, smilte Putins talsmann Dmitrij Peskov da han fikk et kritisk spørsmål om det.

Corona-utsatt

Opprinnelig skulle avstemningen ha vært den 22. april, men det måtte utsettes på grunn av corona-pandemien. Det samme måtte 9. mai-feiringen – den for russerne så viktige Seiersdagen for andre verdenskrig.

I år er det 75 år siden seieren over Nazi-Tyskland, og det skulle feires med brask og bram. Nå er det utsatt til 24. juni – og meningen er at det skal gi russerne en patriotisk inngang mot avstemningen.

TILHENGERE: En mann holder fram en plakat med bilde av Putin der det står «Hele Russlands tsar». Foto: Tatyana Makeyeva / X02468

Russland er hardt rammet av corona-pandemien. De offisielle tallene er drøyt en halv million smittet og nær 7000 døde. Det plasserer Russland på 3. plass over flest registrerte smittede – bare bak USA og Brasil.

Ifølge Putin-talsmann Peskov blir ikke endringene gjennomført om ikke folket sier ja. Det gjør de nok, men ikke med så voldsomt stor margin: 44 mot 32 prosent ifølge den siste målingen fra Levada-senteret.

For at folk skal komme til valglokalene, skal det fristes med handlekuponger, som de kan bruke i butikker og restauranter, melder Interfax. I Krasnojarsk i Sibir er det snakk om at de i stemmelokalet kan kjøpe lodd, der premiene er leiligheter, biler og smarttelefoner.

Frykter økonomisk nedtur

Margarita Zavadskaja, som har studert og jobbet på en rekke universiteter både i Russland og utlandet, og som nå er forsker ved Aleksanteri-instituttet i Helsinki, sier til VG at folkeavstemningen har stor symbolverdi for Putin.

– Han vil vise at Putin-regimet fortsatt kan mobilisere tilhengere i et stort antall.

PATRIOTISME: 9. mai-feiringen for seieren over Nazi-Tyskland er viktig i Russland. På grunn av corona-krisen er den utsatt til 24. juni. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

– Hvorfor er det så viktig for ham å ha avstemningen nå?

– Det er vanskelig å si hva som foregår inne i hodet på Putin, men det er grunn til å tro at støtten til Putin vil falle som følge av den økonomiske nedgangen. Derfor vil han ha avstemningen så raskt som det er gjennomførbart, svarer Zavadskaja.

Russland-kjenneren Gudrun Persson ved svenske FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) sier at Putin hadde en stor plan:

– Først skulle det være folkeavstemning i april og så den store paraden på Den røde plass – med masse inviterte gjester – i mai. Men så kom coronaen og stoppet den patriotiske feststemningen.

– Putin vil fortsatt ha feststemning og har derfor lagt militærparaden til den 24. juni, og så starter valget dagen etter og varer til og med 1. juli, forteller Persson til VG.

Mindre populær enn før

– Hvorfor gjør han dette nå?

– Han prøver å gjenskape den feststemningen han hadde planlagt før folk tar ferie og drar ut på sine datsjaer, og så har jo ikke meningsmålingene vært positive, så da gjelder det å bli ferdig før de faller mer.

– Hva kan du si om Putins popularitet nå?

–Det er jo spesielt at han ikke har hatt noen positiv trend, som lederne i mange andre land har hatt i corona-tiden. Siden 2018 har trenden vært at populariteten har sunket, sakte, men sikkert. Men vi skal huske på at han fortsatt ligger på rundt 59 prosent, men etter internasjonal standard er veldig høyt. Men ikke med russiske mål; Putin ligger nå på det samme nivået som da han tiltrådte i år 2000.

Persson understreker at Putin ikke hadde trengt å gjennomføre denne folkeavstemningen for å gjøre endringene i grunnloven.

– Juridisk sett hadde han ikke trengt å gjøre det. Men Putin sa selv at folket skal få si sin mening, selv om det ikke behøves konstitusjonelt.

Gudrun Persson mener at målet med endringene i konstitusjonen er både å styrke presidentens makt og åpne muligheten for at Putin gjenvelges i 2024.

Sammen med to kolleger i FOI har hun skrevet et memo der det heter at «konsekvensen for den russiske befolkningen er vidtgående da grunnlovens bærende prinsipp om maktfordeling i praksis oppheves».

«Personsentrert»

Persson – sammen med Carolina Vendil Pallin og Maria Engqvist – skriver også at «å skrive inn formuleringer om patriotisme og historie i konstitusjonen illustrerer at den politiske ledelsen ser på konstitusjonen som ytterligere et instrument for den personsentrerte maktutøvelsen».

PROPAGANDA: De offisielle valgplakatene fra valgkommisjonen er omdiskuterte. «Vår grunnlov» står det på denne plakaten. Foto: ALEXEY MALGAVKO / X07091

Det står nemlig i den nye grunnloven at Russland er «forent av en årtusen lang historie» og at de «sikrer beskyttelse av den historiske sannhet». Det vektlegges også at russiske barn skal «bli oppdratt i patriotisme og å hedre de eldre».

Vladimir Putin har passert 20 år som Russlands sterke mann (16 år som president og fire år som statsminister). Han kan – om/når den nye konstitusjonen godkjennes – komme opp i 36 år. Til sammenligning styrte Josef Stalin butikken i 29 år, og Leonid Brezjnev i 18 år.

– Den politiske virkeligheten i Russland har endret seg i løpet av de siste to årene, sier professor Grigorij Judin til VG.

– På disse to årene har Vladimir Putin gått fra å være en ubestridt leder, ruvende over det politiske systemet, til å bli en nisjepolitiker, hevder Judin, som sosiolog og filosof.

Hva han mener med det? Professoren fortsetter:

– Putin er i ferd med å bli bestemødrenes president. Etter at han har nådd pensjonsalderen selv, er han overbevist om at landet bør kontrolleres av ham selv og andre pensjonister – som regelmessig innrømmer at de mentalt sett fortsatt lever i Sovjetunionen.

«Babusjka-Putin»

Judin påpeker at det var nettopp de eldre, særlig kvinnene (babusjkaene, som han sier det, bestemødrene), byråkratene og de militære som stemte på Putin ved siste valg, i 2018, da han fikk hele 76 prosent – men det var ikke en eneste reell motkandidat.

– De Putin-lojale utgjør 35–40 prosent av velgerne, mener Grigorij Judin.

Han er skeptisk til at valget skal foregå over syv dager. Han mener at det øker faren for juks – for eksempel ved at lederen i den lokale valgkommisjonen kan putte x antall stemmesedler i urnene i nattens mulm og mørke.

MILITÆR STØTTE: De eldre og de militære tilhører Vladimir Putins sterkeste støttespillere. Her er han fotografert under en tale for marineoffiserer i hjembyen St. Petersburg. Foto: POOL New / X80003

Som vanlig når det er valg i Putin-Russland, er det ingen muligheter for andre til å debattere med Putin. Men etter at kommunistene gikk ut og klaget på at den nye grunnloven gir presidenten økt makt, svarte president Putin på TV-kanalen Rossija 1:

– Situasjonen endrer seg dramatisk. Parlamentet blir ekstremt innflytelsesrikt, hevder Vladimir Putin.

Opposisjonen er selvsagt kritisk til folkeavstemningen. VG har snakket med Polina Kostyleva, som styrer St. Petersburg-kontoret til opposisjonslederen Aleksej Navaljnyj.

– Putin vil gjennomføre valget så raskt som mulig – før den økonomiske situasjonen forverrer seg ytterligere, sier hun.

Protest forbudt

– Oljeprisen har gått litt opp i det siste, så derfor passer tidspunktet bra. Hvis han venter, kan velgerne bli så irritert at de ikke vil komme til valglokalene. Det er først til høsten vi får se de verste utslagene av corona-pandemien på økonomien, mener Kostyleva.

OPPOSISJONEN: Polina Kostyleva leder opposisjonslederen Aleksej Navalnyjs kontor i St. Petersburg. På bildet bak henne står Navalnyj. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Som professor Judin mener hun at Putins støttespillere er de eldre, og at de kommer til å avgi sin stemme – før de tar turen ut til sine datsjaer («hytter») lenger ut på sommeren.

– På grunn av corona er demonstrasjoner forbudt nå, men slike aksjoner kan komme spontant til høsten, selv om det fortsatt skulle være pandemi. Det kan bli protester også uten at de er tillatt.

Polina Kostyleva mener også at offentlig ansatte har et press på seg til å stemme «riktig».

– Press på offentlig ansatte

– De må registrere seg på en portal for offentlig ansatte og stemme i spesielle valglokaler. Dette gir et press og irriterer mange.

– Tror folk på valgsystemet?

– Det er en stor mistillit mot valgsystemet på grunn av tidligere juks. Folk vet at styresmaktene vil velge det «riktige». Derfor blir også valgdeltagelsen dårlig.

Publisert: 23.06.20 kl. 19:52

