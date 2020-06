TESTING I STOR SKALA: Personer som har besøkt eller bor i nærheten av Xinfadi-markedet i Bejing er blitt bedt om å teste seg ved et idrettsanlegg. Den kinesiske hovedstaden går gjennom sitt største utbrudd av coronaviruset på to måneder. Foto: Andy Wong, AP

Laksefrykt i Beijing etter smitteutbrudd: – En del støy i kinesisk presse

Norsk laks er utpekt som en mulig syndebukk etter et nytt utbrudd av Covid-19 i Beijing. Over 100 er registrert smittet siden torsdag, og de fleste kan knyttes til samme marked.

Oppdatert nå nettopp

Supermarkeder i hele Beijing fjerner varer som kommer fra byens største ferskvaremarked. Norsk laks er blant varene som blir kalt tilbake, etter at det ble funnet coronavirus på et skjærebrett for laks på et marked.

Fisken er ikke å finne i flere av byens største supermarkedkjeder, melder NRK. Japanske restauranter i Beijing forteller til South China Morning Post at gjestene kansellerer reservasjoner: Ingen vil lenger ha fersk sjømat.

– Vi har stanset alle salg til Kina og venter på at situasjonen skal bli avklart, sa salgssjef Stein Martinsen i Norway Royal Salmon til nyhetsbyrået Reuters mandag.

Undersøkelser av virusets genetikk i det nye utbruddet tyder på at smitten stammer fra Europa. Det har gjort at man mistenker at import av matvarer kan være årsak til utbruddet.

– Vi har selvfølgelig registrert at det har vært en del støy rundt denne saken i kinesisk presse de siste dagene. Samtidig ser vi at fagmiljøene raskt har kommet på banen og kommentert den. Støyen vil nok dempe seg når fagfolkene får konkludert, sier Anders Nordøy Snellingen, manager for globale operasjoner i Norges sjømatråd.

HOLDER STENGT: Arbeidere på markedet det nye utbruddet knyttes til rydder vekk varer mens anlegget holder stengt. Foto: NOEL CELIS / AFP

Han viser til at blant annet Mattilsynet har uttalt at det er «ingenting som tyder på at coronavirus smitter via mat og drikkevann».

Også den engelskspråklige kinesiske nettavisen Global Times viser til at kinesiske forskere har avkreftet at coronaviruset kan smitte fisk og sjødyr. Samtidig nevner de muligheten for at fisken kan ha spredd viruset gjennom vann i transport eller pakking. Avisen er tilknyttet det kinesiske kommunistpartiet.

Snellingen i Sjømatrådet beskriver Kina som et viktig land for norsk sjømat, og sier at det i en kort periode vil kunne bli logistikkproblemer med eksport inn til Beijing. Han tror problemene vil være relativt kortvarige, og at det i hovedsak gjelder de som hadde fisk på vei inn til Beijing.

– Vi er ikke kjent med at det er ilagt noen offisielle forbud mot norsk laks i Kina. Tilbakekallingen fra butikkhyllene gjelder flere produkter som har vært solgt på samme marked. Det er altså ikke bare laks som er tilbakekalt, men også kjøtt, frukt og grønt.

Norsk fiskerinæring i hastemøte

Fiskeridepartementet kalte mandag sammen med Mattilsynet inn næringen til et hastemøte. De har bedt om innspill til materiale de kan overlevere til kinesiske myndigheter, opplyser de i en pressemelding.

– Vi har blitt kontaktet av kinesiske matmyndigheter. De ber blant annet om informasjon fra næringen om smitterisiko forbundet med produksjon av fersk laks. Dette ønsker vi å svare på så raskt og grundig som mulig, for å minimalisere skadevirkningene for eksporten, uttaler fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) i meldingen.

– Lite sannsynlig

Direktør i avdeling fisk og sjømat hos Mattilsynet, Elisabeth Wilmann understreker overfor VG at ut ifra kunnskapen de har om coronavirus i dag, er det lite sannsynlig at smitte kan overføres fra matvarer, også i forskjellige typer emballasje.

– Det er ingen kjente tilfeller av smitte via matvarer, heller ikke importerte matvarer eller emballasje. Norsk laks er derfor trygg. Transporttiden til Kina gjør at det uansett er usannsynlig at produktene kan inneholde aktivt virus når det kommer på markedet i Kina.

Wilmann forteller at alle virksomheter må følge de generelle hygienerådene som til enhver tid gjelder ved produksjon av mat. Ansatte som har symptomer på influensa, halsinfeksjon, magesyke eller betente sår på hendene, skal ikke håndtere næringsmidler eller lage mat til andre.

– Det er et grunnleggende krav at personer som håndterer næringsmidler skal være friske. Norske helsemyndigheter har også utarbeidet råd om smitteforebygging på arbeidsplasser i denne situasjonen. Personer som har symptomer på luftveisinfeksjon, selv ved milde symptomer, skal ikke være fysisk tilstede på arbeidsplassen.

Mattilsynet er ifølge Wilmann i tett kontakt med Nærings- og fiskeridepartementet, Sjømatrådet og norske eksportører av fisk- og sjømat. I tillegg er de i kontakt med kinesiske myndigheter for å besvare spørsmål de eventuelt må ha, samt legge til rette for digitale inspeksjoner.

Også Folkehelseinstituttet understreker at det ikke finnes noe bevis for at coronaviruset smitter via mat.

– Det er ingen kjente tilfeller av smitte via kontaminert mat eller importert mat. Det er altså ut fra dagens kunnskap om smittsomheten til coronavirus ansett som lite sannsynlig at smitte fra mat kan forekomme, sier Solveig Jare, som jobber med smittevern, miljø og helse i Folkehelseinstituttet.

Hun sier imidlertid at kontaktsmitte er en potensiell smittevei, hvis viruset kommer på selve produktet eller emballasjen.

Beijing i lockdown

Mandag oppga kinesiske myndigheter at 79 personer med tilknytning til Xinfadi-markedet sør i Beijing så langt har testet positivt. Onsdag opplyser kinesiske myndigheter at 137 så langt er smittet i det nye utbruddet i Beijing, skriver Reuters.

Over hele byen er idrettshaller, kultur- og underholdningslokaler og skoler stengt.

Markedet ble stengt i helgen, og tusenvis av ansatte og kunder blir nå testet for viruset. Flere bydeler i den kinesiske hovedstaden er isolert og nedstengt som følge av det nye utbruddet.

Det er iverksatt testing av over 90.000 mennesker som bor i de utsatte områdene.

USIKKER SMITTEKILDE: Undersøkelser tyder på at smitten i det nye utbruddet kan komme fra Europa, men det er usikkert om smitten har skjedd via pakking og transport av ferskvarer, eller menneskelig kontakt. Foto: Tingshu Wang, Reuters

Xu Ying, som representerer myndighetene i Beijing, sa på en pressekonferanse at desinfiseringen av offentlige steder må trappes opp i hele byen, i likhet med kontroll av folks kroppstemperatur. Samtidig er det innført reiserestriksjoner som innebærer at folk ikke får lov til å reise inn i bydeler der de ikke bor.

Siden 30. mai har 200.000 mennesker besøkt Xinfadi-markedet, som er byens største for ferskvarer. Kinesiske myndigheter forsøker nå å spore opp alle slik at de kan testes. Det er satt opp nesten 200 teststasjoner over hele hovedstaden, og ved flere av dem dannet det seg køer mandag.

8000 ansatte har allerede blitt testet og sendt i karantene.

Ifølge VGs oversikt har over 84.378 mennesker i Kina blitt registrert smittet av coronaviruset siden utbruddet i desember i fjor. 4638 coronasmittede er meldt døde.

Publisert: 17.06.20 kl. 09:07 Oppdatert: 17.06.20 kl. 09:18

Les også

Mer om Coronaviruset Sjømat Fiskeri Laks Kina Beijing

Fra andre aviser