NY POLITIREFORM: USAs president Donald Trump signerte tirsdag en ny politireform. Foto: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trumps nye politireform får kritikk: – Som plaster på et skuddsår

Donald Trump signerte tirsdag en presidentordre om reformering av politiet i USA, som han selv kaller «historisk». Langt fra nok, mener flere demokrater og aktivister.

Den amerikanske presidenten ønsker å sikre bedre opplæring og bedre kontroll i politiet.

Presidentordren om den nye reformen kommer som et resultat av demonstrasjonene og opptøyene etter at George Floyd døde etter en brutal pågripelse i slutten av mai.

Presidenten ønsker også at politiet skal bruke mindre dødelige våpen, og han påpekte at reformen er utarbeidet i samarbeid med fagforeningene i politiet.

– Sørgelig

Trump kaller ifølge nyhetsbyrået AP den nye reformen for «historisk», men ikke alle er like imponerte.

– Som plaster på et skuddsår, sier Kristina Roth i Amnesty International i USA ifølge nyhetsbyrået.

– Dette er dessverre langt fra hva som kreves for å bekjempe epidemien av rasediskriminering og politivold som tar livet av hundrevis av svarte amerikanere, sier Demokratenes Nancy Pelosi i en uttalelse.

– Denne reformen mangler meningsfulle, obligatoriske ansvarlighetstiltak for å få slutt på uredelighet. Vi gjøre store forandringer, ikke bare et absolutt minimum.

Hun er flertallsleder i Representantenes hus i den amerikanske kongressen.

– En ting jeg er enig med presidenten i er at kongressen må handle. Kongressen må gjøre mer, det er lett å gjøre mer, for dette var ikke nok, sier hun til MSNBC.

Senatets demokratiske leder Chuck Schumer kaller reformen for «beskjeden».

– Den vil ikke gjøre opp for tiår med hans inflammatoriske retorikk og politikken hans som er designet for å ødelegge progresjonen vi har hatt de siste årene, skriver Schumer på Twitter.

Videre mener han at Kongressen må handle for å få gjennom en mer dristig politireform.

– Dessverre vil ikke denne reformen utgjøre den omfattende og meningsfulle endringen, og ansvarligheten i politietatene, folket krever, sier han ifølge The Guardian.

– Denne reformen er et sørgelig forsøk på å skifte fokus fra den farlige retorikken og politikken han tidligere har fremmet. Dette vil ikke sørge for den endringer vi trenger for å gjenoppbygge landet vårt og innlede en ny tid med offentlig sikkerhet der alle samfunn trives, sier Vanita Gupta president for Lederkonferansen for sivile og menneskerettigheter ifølge The Guardian.

MØTTE PRESIDENTEN: Wanda Cooper-Jones var blant de som møtte president Donald Trump tirsdag. Hun er moren til Ahmaud Arbery (25), som ble skutt og drept mens han var på joggetur. Foto: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

– Sunn fornuft

Før signeringen møtte Trump familiene til flere som har mistet sine kjære til politivold eller rasemotivert vold i USA.

– Jeg lovet disse familiene i dag, at vi skal gjøre det vi har sagt vi vil gjøre. De skal ikke ha dødd forgjeves, sa presidenten.

Videre påpekte han at gruppen politibetjenter som misbruker sin makt utgjør en svært liten prosentandel av politiet.

– I dag skal vi bruke sunn fornuft, men vi må også støtte våre menn og kvinner i blått. Dette er folkene som holder oss trygge, og de har gjort en fantastisk jobb, sa han før han skrev under.

Han gjentok også at han ikke støtter de som ønsker å avvikle politietater, og mener det er «å gå for langt».

– Uten politi blir det kaos. Uten lover blir det anarki. Uten sikkerhet blir det katastrofe, kommenterte han.

– Amerikanere vil ha lover og orden. De krever lover og orden. De sier det kanskje ikke, og de snakker kanskje ikke om det, men det er det de vil ha. Noen vet ikke engang hva de vil ha, men det er lover og orden de vil ha.

Publisert: 17.06.20 kl. 04:49

