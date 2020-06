TOM FOR IDEER: President i Sør-Korea, Moon Jae-in, skal tidligere i juni ha sagt at han er tom for ideer til hvordan å forbedre forholdet til sine naboer i nord. Bildet er fra Moons valgkamp i 2017. Foto: Helge Mikalsen

Sør-Koreas president ønsker fredsavtale med naboen i nord: – De er ikke akkurat på talefot

Sør-Koreas president Moon Jae-in sier en fredsavtale med Nord-Korea må til for å ta landene i retning gjenforening. Det kan landenes forhold til USA være et hinder for, mener Korea-ekspert.

I anledning 70-årsmarkeringen for starten på Koreakrigen forrige uke, uttrykte president Moon Jae-in av Sør-Korea et ønske om å få til en fredsavtale med naboen og erkerivalen Nord-Korea.

– Skal vi kunne prate om gjenforening må vi oppnå fred først. Kun etter at freden har vart lenge, kan vi se en dør til gjenforening, sier den sørkoreanske presidenten i talen.

Krigen brøt ut i 1950, og kostet flere millioner mennesker livet før en våpenhvile ble inngått tre år senere. Offisielt har krigen fremdeles ikke tatt slutt, og ingen formell fredsavtale er skrevet under.

– Moons uttalte ønske om en fredsavtale handler nok om at de to landene ikke akkurat er på talefot etter sprengingen av samarbeidskontoret i Pyongyang tidligere denne måneden. Men sier han at han har den ambisjonen, bør han ha noe grunnlag for den, sier seniorforsker Geir Helgesen ved Nordisk institutt for Asiastudier (NIAS) i København.

Krever atomstopp før forhandlinger

Under en pressekonferanse fredag sa Sør-Koreas nasjonale sikkerhetsrådgiver Moon Chung-in at han er usikker på om Nord-Korea lenger er villig til å gi opp atomprogrammet sitt.

Han fortalte også at president Moon Chung-in tidligere i juni hadde sagt at han ikke hadde noen ideer om hvordan å forbedre forholdet til regimet i nord.

Seniorforsker Geir Helgesen har ingen tro på en fredsavtale med det første.

– Jeg tror ikke en avtale er mulig på denne siden av det amerikanske valget. Dessuten er man avhengig av en avtale som er fordelaktig også for nordkoreanerne.

Han har likevel tro på at regimet i nord kan være villige til å forhandle.

– Kim Jong-uns søster Kim Yo-jong har fått mer makt den siste tiden. Hun har reist mye utenlands, og virker som en relativt fornuftig kvinne. Samtidig er nok Kim-familien redd for at en normalisering av forholdene skal se på andres premisser enn sine egne.

– Koreanerne i nord trekker alltid fram at de teknisk sett er i krig med republikken Sør-Korea. Hvordan kan de da forhandle om normale tilstander, spør de seg, forklarer seniorforsker Helgesen.

– Det kan virke logisk å få til en fredsavtale, men inntil videre har USA nektet å forhandle om dette, sier Helgesen. Uten amerikanerne er det umulig for sørkoreanerne å forhandle seg fram til fred, fordi de to landene er nære allierte.

FORHANDLINGER PÅ IS: Donald Trump og Kim Jong-un møttes sist i Panmunjom på grensen mellom Nord- og Sør-Korea i juni 2019. Nå kan nordkoreanerne begynne å se forhandlingene som tomsnakk, mener seniorforsker Helgesen ved NIAS. Foto: Kevin Lamarque / X00157

Helgesen tror kravene fra USA fremstår som urimelige for Nord-Korea.

– De blir bedt om å stoppe atomprogrammet og legge fra seg de gode kortene de sitter på. De synes nok det er en merkelig måte å forhandle på når de blir bedt om å gi fra seg alt, og se om amerikanerne er villige til å gi noe tilbake.

– Trump har større problemer

Helgesen mener spørsmålet om Korea har blitt nedprioritert av amerikanerne den siste tiden.

– Trump har større problemer å tenke på enn Korea. Både presidentvalget og handelskrigen med Kina opptar mer av hans oppmerksomhet. Det virker nok frustrerende for koreanere både i sør og nord, sier han.

Samtidig forklarer han at tiden er i ferd med å renne ut for president Moon, og mener han dessuten er avhengig av en ny president i Washington for å få til en fredsavtale.

– Moon Jae-in har bare halvannet år igjen som president, og ingen muligheter for gjenvalg. Dersom de konservative får makten i valget i 2022, kan vi skyte en hvit pil etter fredsforhandlinger, mener Helgesen.

– De ser på gjenforening som et bortkastet prosjekt, og ønsker ikke å ta inn 45 millioner nordkoreanere som ikke er oppdratt til å agere i et demokratisk samfunn.

– Ligger de konservative godt an til å få makt i neste valg?

– Man skal ikke glemme at opposisjonen i Sør-Korea er veldig sterk, og at det er vanlig med maktskifte i sørkoreanske valg. Samtidig er det ikke godt å si – sørkoreansk politikk er ekstremt vanskelig å forutse, sier han.

Mener Kina ønsker gjenforening

– Kina ønsker mer stabilitet i regionen, og vil nok gjerne at Nord- og Sør-Korea finner sammen igjen, sier Helgesen.

For at det skal skje, kan ikke amerikanerne ha militærbaser på Koreahalvøya, sier han. Forskeren mener amerikanerne bruker Nord-Korea som en unnskyldning til å være til stede i regionen.

– Beskrives Nord-Korea som en trussel fordi de reelt er det? Hadde de gått til angrep, ville de mistet støtte fra Kina, og blitt destruert på null komma niks sier han.

