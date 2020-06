USA: New York var tidligere episenteret i USA, men nå ser man økninger i antall nye tilfeller i sørvest-liggende delstater. Foto: Thomas Nilsson, VG

Smitten øker i halvparten av USAs delstater

25 delstater i USA ser en økning i antall daglige registrerte smittetilfeller av coronaviruset. Florida slo dagsrekord i helgen og har nå passert over 100.000.

Oppdatert nå nettopp

Mer enn 2,3 millioner mennesker er smittet av coronaviruset i USA og over 120.000 har mistet livet relatert til viruset.

Selv om antall nye registrerte dødsfall i snitt har gått nedover siden slutten av april, registreres det stadig tusenvis av nye smittede hver dag – og i mange delstater ser man nå en økende trend.

I 25 av USAs delstater ser man en økning i registrerte smittetilfeller av coronaviruset de siste to ukene, viser tall fra avisen The New York Times.

Samtidig er det en nedgang i antall nye tilfeller i 10 delstater, mens det i 15 av delstatene er omtrent det samme.

Her kan du se en oversikt over nye tilfeller i USAs delstater:

Florida slo rekord i helgen

New York var tidligere episenteret i USA, men nå ser man altså store økninger i antall nye tilfeller i sørvest-liggende delstater.

Lørdag satte Florida rekord med 4049 nye smittetilfeller det siste døgnet. Mandag passerte delstaten 100.000 registrerte smittede, ifølge tall fra helsemyndigheter i delstaten.

I California er mer enn 35 prosent av smittetilfellene blitt registrert bare de siste to ukene, kunngjorde guvernør Gavin Newson på en pressekonferanse mandag, ifølge CNN.

les også Trump vil redusere corona-testing – for å få ned smittetallene

Hvis man ser på antall nye tilfeller totalt i USA, har smittebølgen gått relativt lite ned i forhold til hva man ser i flere vestlige land som har hatt sin første bølge.

Antall nye påviste tilfeller har i snitt gått noe ned siden landets verste dag i slutten av april, men siden begynnelsen av juni har kurven begynt å stige igjen, viser tallene til VG:

– En veldig lang skogbrann

Tirsdag klokken 17.00 norsk tid skal Anthony Fauci, USAs coronaekspert og sjef for National Institute of Allergy and Infectious Diseases, snakke om situasjonen i USA.

Tidligere direktør Richard Besser for amerikanske Centers for Disease Control and Prevention har uttrykt bekymring for gjenåpningen av flere delstater. Denne uken begynte blant annet New York fase to i gjenåpningen av samfunnet.

– Når man gjenåpner forventes en økning i smittetilfeller. Men hva vi hører i form av den offentlig helse-modellen – som testing, smitteoppsporing og isolering – så fungerer ikke dette slik som det burde, sa Besser til CNN mandag.

les også WHO: 150.000 nye smittetilfeller torsdag – flest smittet på en enkelt dag

Også direktør Michael Osterholm ved Centre for Infectious Disease Research and Policy ved University of Minnesota uttrykker bekymring og omtaler situasjonen i USA som en «skogbrann».

– Jeg tror ikke vi kommer til å se en, to og tre bølger. Jeg tror vi kommer til å se en veldig, veldig lang skogbrann av saker, sa Osterholm til NCB i helgen.

– Jeg tror at hvor enn det er tørr skog, vil denne brannen brenne – og akkurat nå har vi mange mottagelige folk, la han til.

les også Seks ansatte i Trump-kampanje coronasmittet før nattens folkemøte

Trump: – Vi tester mer enn før

Testingen i USA har i gjennomsnitt steget siden begynnelsen av utbruddet i landet. Det utføres mer enn 400.000 tester daglig, ifølge tall fra Johns Hopkins University.

Dette kan være en årsak til økningen i nye tilfeller – et argument president Donald Trump gjentagende ganger har fremmet, senest i dag på Twitter.

Omtrent fem prosent av dem som testes for coronaviruset, tester nå positivt i USA, viser tall fra Johns Hopkins University. Dette er et nivå helsemyndighetene anbefaler.

Ser man derimot på delstat-nivå har over 20 delstater en andel høyere enn fem prosent.

Disse inkluderer flere delstater som også rapporterer om høye daglige smittetilfeller, som Arizona (20 prosent), Florida (11 prosent), Texas (10 prosent) og Georgia (8 prosent).

I alle disse delstatene har testingen økt de siste ukene, viser tall fra Johns Hopkins, men likevel stiger andelen som tester positivt på coronaviruset.

Fikk du med deg denne? I disse ferielandene har kurven flatet ut

Publisert: 23.06.20 kl. 16:13 Oppdatert: 23.06.20 kl. 16:55

Mer om Coronaviruset USA

Fra andre aviser