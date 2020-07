EN FRI MANN: Roger Stone slipper å sone sin tre år og fire måneder lange fengselsstraff. Foto: JOSHUA PREZANT / AFP

Trump endrer straffen til Roger Stone: – Han er nå en fri mann

Kun dager før han skulle sone sin straff på tre år og fire måneder i fengsel, kuttet president Donald Trump straffen til sin tidligere rådgiver og venn Roger Stone.

Oppdatert nå nettopp

Det bekreftet Det hvite hus fredag kveld.

– Roger Stone har allerede lidd nok. Han ble behandlet veldig urettferdig, og som mange andre i denne saken. Han er nå en fri mann, opplyser Det hvite hus.

Stone fortalte fredag at Trump hadde ringt ham for å fortelle ham at dommen skulle omgjøres. En omgjøring opphever ikke kjennelsen slik en benådning ville, men sikrer at han ikke trenger å sone, skriver NTB.

– Han er utrolig beæret over at president Trump brukte sin flotte og unike makt til denne barmhjertige handlingen, sier Stones advokat Grant Smith, ifølge New York Times.

PRESIDENT: Donald Trump. Foto: JIM LO SCALZO / EPA

Stone var dømt til tre år og fire måneders fengsel for å ha løyet til Kongressen, truet et vitne i Russland-etterforskningen og forhindre etterforskningen av Russlands innblanding i valget i 2016.

Stone skulle i utgangspunktet startet sin soning tirsdag.

Det hvite hus offentliggjorde at straffen ble endret kort tid etter at en ankedomstol avviste Stones forespørsel om å utsette soningen.

– To rettssystemer

Toppdemokraten Adam Schiff reagerte umiddelbart:

– Med Trump er det nå to rettssystemer i USA: Ett for Trumps kriminelle venner og ett for alle andre, skrev han på Twitter.

– President Trump har nok en gang misbrukt sin makt, skriver Joe Bidens talsmann, Bill Russo, på Twitter.

Aktoratet trakk seg

I februar i år ble det kjent at alle fire medlemmene av aktoratet trakk seg etter at det ble kjent at justisdepartement vil gripe inn og anbefale lavere straff.

De la først ned påstand om mellom syv og ni års fengsel for Stone.

– Dette er en grusom og veldig urettferdig situasjon, skrev Trump på Twitter om aktoratets påstand.

Bare timer etter Trumps melding opplyste justisdepartementet at det vil anbefale lavere straff for Stone. Dager senere han altså dømt til tre år og fire måneders fengsel.

Trump benektet at det er han som har bedt justisdepartementet om å gripe inn, men sa at han «kunne gjort det om han hadde ønsket».

Dette sa Trump om Stone i februar:

Publisert: 11.07.20 kl. 02:31 Oppdatert: 11.07.20 kl. 03:21

Les også

Mer om USA Donald Trump

Fra andre aviser