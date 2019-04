FUNNET DØD: Spermhvalen skal ha vært ute av stand til å fordøye maten på grunn av den store plastmengden i magen. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Fant 22 kilo plast i magen på drektig hval

Den åtte meter lange spermhvalen ble funnet død på kysten av Sardinia. To tredjedeler av magen var fylt av søppel.

Hunnhvalen ble funnet fredag på kysten av middelhavsøya. Mandag slo miljøverngruppen World Wildlife Foundation alarm da det ble klart at mageinnholdet til spermhvalen inneholdt 22 kilo plast, skriver nyhetsbyrået AP.

I magen på hvalen ble det funnet plastrør, plastposer, plastplater, fiskesnører og en vaskemiddelpakke med strekkorden fortsatt synlig.

– Det er første gang vi har blitt konfrontert med et dyr som har en så stor mengde søppel i seg, sier biolog ved universitetet i Padova, Cinzia Centelegghe, til avisen La Stampa.

Undersøkelsen av hvalen viste at den bar et dødt foster. Hvalen skal ha vært ute av stand til å fordøye mat på grunn av den store plastmengden.

Plast er en av de største truslene som finnes mot liv i havet, påpeker WWF, og viser til at minst fem andre hvaler på verdensbasis har dødd de siste to årene etter å ha fått i seg plast.

I november i fjor ble en spermhval med 1000 plastbiter i mange skyldt opp på land i Indonesia.

I 2017 ble en gåsenebbhval funnet på Sotra med 30 plastposer i magen, og måtte avlives.

– Plastavfall er i dag et av de største miljøproblemene i havet. Å finne så mye plast i en sjelden hval er sjokkerende, og et trist eksempel på hvilken påvirkning vi mennesker har på havet, uttalte forsker Christoph Noever ved institutt for biologi ved Universitetet i Bergen, til VG den gangen.

Fem land – Kina, Indonesia, Filippinene, Vietnam og Thailan – står for opptil 60 prosent av all plast som ender opp i havet, ifølge en rapport fra miljøvernorganisasjonen Ocean Conservancy og the McKinsey Center for Business and Environment.

Publisert: 02.04.19 kl. 07:09