GOD STEMNING: Jens Stoltenberg fra talerstolen i USAs kongress med visepresident Mike Pence og Nancy Pelosi (D), som er leder i Representantenes Hus. Foto: Thomas Nilsson / VG

Slik reagerer Stoltenberg etter triumfdagen

CAPITOL HILL (VG) Etter en dag hvor hyllesten kommer fra alle hold, er NATOs generalsekretær glad for at han nådde frem med budskapet.

– For meg var det viktig å få sagt at NATO er viktig også for USA. Det er godt å ha venner, også for store land. Det var hovedbudskapet. Det begrunnet jeg i hele talen. Jeg føler at det budskapet nådde frem, sier Stoltenberg etter at han ble den første lederen for en internasjonal organisasjon som talte for en samlet Kongress i USA.

Stoltenberg møter norsk media et par timer etter at applausen har lagt seg.

Han blir oppglødd når han ser et kjent maleri på veggen og han vil gjerne gjøre intervjuet her.

MØTTE MEDIA: Jens Stoltenberg var svært fornøyd med responsen på talen i kongressen i Washington D.C. Foto: Thomas Nilsson / VG

Maleriet viser hæren til USAs første president - George Washington - som overvintrer ved Valley Forge under den amerikanske uavhengighetskrigen i 1777-1778.

Flere kongressmedlemmer som VG snakket med etter talen, trekker frem at det var viktig for dem å få Stoltenberg til å forstå at de står sammen med ham.

De er kritiske til Donald Trumps ordbruk om NATO - og at han angivelig skal ha truet med å trekke USA ut av forsvarsalliansen.

Da Stoltenberg blir spurt om han og Kongressen på en måte talte til den personen som ikke var der, altså Trump, svarer han at «det skapes større problemer enn det er».

– Jeg benekter ikke at det er uenighet her i USA om handel, helsevesen og Mueller-rapporten. Det er helt åpenbart. Men president Trump har sagt mange ganger at han støtter NATO. Like viktig er det at han ikke bare sagt det, men også gjort det. I hans tid som president har USA brukt mer penger på europeisk sikkerhet, sier Stoltenberg.

Han forklarer også at en del av budskapet i talen handlet om at det også er uenighet internt i NATO.

– Det er ikke meningsfylt å prøve å skjule at det er uenighet mellom NATO-allierte. Det kommer frem ofte og i mange ulike saker.

Han brukte humor flere ganger underveis i talen, og fikk enorm respons.

Kongressmedlemmer fra begge partier reiste seg en rekke ganger og applauderte for nordmannen.

– Noen ganger er humor viktig for å si alvorlige ting. Det var jo en veldig alvorlig tale om fred og kampen mot terror, som er de aller viktigste tingene i vår tid.

Et av de sterkeste delene i talen, var da Stoltenberg snakket om massedrapene på Utøya. Han gjorde klart et tørkle før han begynte på den delen.

– Noen av dere her i dag har blitt direkte berørt av terrorisme og mistet mange venner og kjære. Dere kjenner til terrorismens virkelighet. Det gjør jeg også. Jeg var statsminister i Norge den 22. juli 2011 – en dato som for alltid til være til skjensel for mitt lands historie. Det var den mørkeste dagen i mitt liv.

Den tidligere statsministeren fra Arbeiderpartiet forklarer at det var viktig for ham å snakke om dette.

– Jeg er helt trygg på at de forsto hvor viktig det er for Norge, for meg og for alle dem som er rammet og berørt. Budskapet er at terror kommer i mange ulike former. Terroristene har mye mer felles enn det som skiller dem. De tror på hat, de tror på vold og de dreper uskyldige mennesker. Det er forferdelige gjerningsmenn som gjør forferdelige handlinger, sier Jens Stoltenberg.

I talen sa han også at han «kjærlighet vil alltid vinne over hat».

Hele salen reiste seg og applauderte lenge for de ordene.

– Hvilken trussel utgjør høyreekstreme i verden?

– Vi har sett at de er en trussel. De er ansvarlige for terrorhandlinger mange steder. Norge vet det bedre enn de fleste, fordi vi opplevde det i Norge 22. juli. Jeg er mindre opptatt av å kalle dem høyre- eller venstreekstreme, islamister eller kristne. Det er ikke det det handler om. Det handler om at noen mennesker tar en ideologi, de tar en religion, og så misbruker de det til å forsøke å forsvare absolutt uforsvarlige handlinger, sier Stoltenberg.

TAKKET PELOSI: Jens Stoltenberg møtte Nancy Pelosi før han holdt sin historiske tale i Kongressen. Foto: Thomas Nilsson / VG

Etter terrorangrepet i Christchurch i New Zealand nylig, svarte Donald Trump slik på om han mener høyreekstreme og hvite nasjonalister utgjør en økende trussel:

– Jeg tror det er en liten gruppe med mennesker som har veldig, veldig alvorlige problemer.

