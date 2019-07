Tenåringsgutter tiltalt for blodig angrep på lesbisk par

Fire gutter i alderen 15–17 år er tiltalt etter hendelsen inne på en buss i London i slutten av mai.

Hendelsen vakte oppsikt langt utenfor Storbritannias grenser etter at den først ble rapportert om på Facebook. Det lesbiske paret Melania Geymonat (28) og Chris (29), som ikke har oppgitt etternavnet, ble kastet mynter på og havnet i slåsskamp inne på en buss.

Årsaken var at en gruppe unge gutter trakasserte dem og beordret paret til å kysse. Det nektet de to kvinnene.

Torsdag tok britisk politi ut tiltale mot de fire tenåringsguttene, ifølge britiske medier som The Guardian og BBC.

Tiltalen går på hatkriminalitet, opplyser Londons Metropolitan Police. Én av guttene er i tillegg tiltalt for å ha vært i besittelse av tyvgods, mens to andre også må svare for å ha hatt narkotiske stoffer på seg da de ble angrepet.

Alle fire må møte i Highbury Corner Youth Court 21. august.

– Blødde overalt

– Guttene reiste seg opp fra setene og gikk bort til hvor vi var og startet med å trakassere oss på grovt vis, har Chris forklart til britiske medier.

Hun valgte å konfrontere angriperne, og da utartet det seg kraftig. Etterpå stakk guttene av, og kvinnene ble kvinnene liggende i bussen frem til de fikk hjelp.

– Plutselig stoppet bussen, politiet var der og jeg blødde overalt, skrev Geymonat på Facebook en uke etter ulykken. Begge kvinnene ble sendt til sykehus på grunn av skadene på ansiktet.

Chris nekter for å ha blitt skremt fra å være synlig som lesbisk.

– Jeg er ikke redd. Om noe burde man vise det mer, uttalte hun til BBC etter hendelsen.

Også Londons ordfører, Sadiq Kahn, har uttalt seg om situasjonen og beskrevet hendelsen som «et motbydelig og kvinnefiendtlig angrep».

Publisert: 26.07.19 kl. 07:38