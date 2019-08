SKAL VISE SKYTTEREN: Dette bildet fra et overvåkningskamera skal ifølge KTSM 9 News vise en bevæpnet mann gå inn på supermarkedet Walmart ved Cicelo Vista-kjøpesenteret i El Paso. Foto: Overvåkningskamera Foto: Overvåkningskamera

20 drept i masseskyting i Texas: Vil be om dødsstraff

21 år gamle Patrick Crusius er ifølge amerikanske medier mannen som er pågrepet etter skytingen i Texas. Statsadvokaten sier de vil be om dødsstraff.

Under en pressekonferanse søndag ettermiddag, norsk tid, sier statsadvokaten i Texas at staten vil ha dødsstraff for gjerningspersonen.

Den føderale advokaten i Vest-Texas, John Bash, sier at saken vil bli etterforsket som terrorhandling. CBS meldte tidligere at FBI etterforsket saken som terror.

Nitten minutter før de første meldingene om skyting på kjøpesenteret Cicelo Vista i El Paso, dukket det opp et manifest på nettet – fylt av hat mot innvandring – og spesielt innvandring fra Mexico til Texas.

Ifølge New York Times hadde etterforskere begynt å undersøke det 2300 ord lange manifestet før skytingen, og nå forsøker de å finne ut av om det er skrevet av samme mann som skjøt og drepte 20 personer, og skadet 27 til, lørdag formiddag. El Pasos ordfører Dee Margo bekrefter dette overfor nyhetsbyrået AP.

Politiet i El Paso bekreftet på en pressekonferanse klokken 01.30 natt til søndag at de har pågrepet en 21 år gammel mann fra Allen i Texas etter masseskytingen, som er en av de dødeligste i USAs historie. Overfor CNN bekrefter tre uavhengige kilder at den pågrepne er 21 år gamle Patrick Crusius fra Allen i Texas. Også NBC News melder dette.

Da han ble konfrontert med manifestet under en pressekonferanse natt til søndag, bekreftet El Pasos politisjef Greg Allen at de undersøker et dokument lastet opp på internett. Han sa også at det er en «potensiell kobling til hatkriminalitet», skriver Reuters.

Ifølge NBC skal etterforskerne være «relativt sikre» på at det er den mistenkte som skal ha publisert manifestet før skytingen.

Politiet opplyser at gjerningsmannen overga seg selv til dem på stedet, og at ingen politibetjenter ble skadet.

Fra politiet fikk melding om skytingen klokken 10.39 lørdag formiddag lokal tid og til den første patruljen kom til stedet, gikk det seks minutter.

– Jeg vil aldri glemme måten han gikk inn på Walmart på, veldig selvsikkert. Han var på et oppdrag, sier Vanessa Saenz, som var på Walmart lørdag formiddag for å handle, til ABC.

Hun forteller at hun mener skytteren hadde på seg såkalte cargobukser og en svart T-skjorte, i tillegg til noe som beskyttet ørene.

Ifølge AP har politiet lørdag sperret av flere gater i nærheten av en adresse i Allen, som skal ha tilknytning til den antatte gjerningsmannen. Allen ligger rundt ti timers kjøretur fra El Paso, skriver New York Times.

INFORMERTE PRESSEN: El Pasos politisjef Greg Allen sa natt til søndag at politiet ser på et manifest i forbindelse med skytingen i El Paso. Foto: JOEL ANGEL JUAREZ / AFP

Kjøpesenteret Cielo Vista skal ifølge ABC være spesielt populært blant turister fra Mexico, som krysser grensen for å handle.

Mexicos president Andrés Manuel López Obrador har bekreftet at tre av hans statsborgere ble drept i skytingen, mens utenriksdepartementet har meldt at seks av de skadede er fra Mexico.

– Drevet av hat

Demokraten Veronica Escobar, som representerer Texas’ 16 valgdistrikt i kongressen, sier at manifestet antyder at skytingen kan ha vært hjemlig terrorisme.

– Det er drevet av hat, og det er drevet av rasisme, fordommer og splittelse. Dette er noen som har kommet utenfra vårt samfunn for å skade oss – et samfunn som ikke har gjort annet enn vise sjenerøsitet og godhet overfor dem som kommer til USA, sier hun ifølge ABC.

El Paso ligger tett opp mot grensen til Mexico.

EVAKUERES: Over 3000 mennesker oppholdt seg ifølge politiet på kjøpesenteret Cielo Vista da skytingen startet. Foto: Jorge Salgado, Reuters

Facebook sier i en uttalelse at de har fjernet flere profiler med gjerningsmannens brukernavn, og at de samarbeider med myndighetene, skriver CNN.

– Innhold som lovpriser, støtter eller representerer skytingen eller de som er ansvarlige bryter med våre standarder og vi vil fortsette med å fjerne dette så snart vi oppdager det, sier en talsperson for selskapet til CNN.

Skolen Collin College skriver i en uttalelse at en mann med dette navnet var student hos dem fra høsten 2017 til og med våren 2019.

– Collin College er forberedt på å samarbeide fullt ut med delstaten og de føderale myndighetene i etterforskningen av denne meningsløse tragedien, skriver skolens president i en uttalelse.

Publisert: 04.08.19 kl. 14:51 Oppdatert: 04.08.19 kl. 18:40

