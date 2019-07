DEMONSTRASJONER: Titusener har tatt til gatene i demonstrasjoner i Hongkong den siste tiden. Foto: ANTHONY WALLACE / AFP

Sprengstoffabrikk avslørt i Hongkong

Politiet sier de har avdekket en fabrikk for fremstilling av sprengstoff. De fant også brosjyrer som støtter Hongkongs uavhengighet.

En 27 år gammel mann ble pågrepet da politiet slo til mot et industribygg i bydelen Tsuen Wan fredag kveld.

– Det er snakk om et hjemmelaget laboratorium for høyeksplosiver, særlig TATP. Det er et svært ustabilt og kraftig sprengstoff. Det kan forårsake enorme skader, sier bombeekspert Alick McWirther i politiet. TATP har blitt brukt i en rekke større terrorangrep, inkludert selvmordsangrepene i London i 2005 og angrepet mot flere kirker på Sri Lanka sist påske.

McWirther sier hans folk har gjennomført minst én kontrollert detonasjon og venter å utføre flere ettersom sprengstoffet de fant er så ustabilt.

Uavhengighetsgruppe

Politiet viste også fram beslaglagte gjenstander fra aksjonen, inkludert en T-skjorte med logoen til gruppen Hongkong National Front, som kjemper for selvstendighet for Hongkong, samt brosjyrer som kobles til de store demonstrasjonene mot myndighetene den siste tiden.

Hongkong National Front sier på Facebook at mannen som er pågrepet, er ett av deres medlemmer, men gruppen sier den ikke kjenner til noen eksplosiver. Gruppen beskrives som marginal.

For to år siden ble to medlemmer av en annen uavhengighetsgruppe dømt til fengselsstraffer for fremstilling av eksplosiver. Den siste tiden har det dukket opp flere slike små grupper, men de har ingen bred folkelig støtte.

Avtale

Da britene ga kontrollen over Hongkong tilbake til Kina i 1997, lovet sistnevnte at byen skulle få beholde viktige rettigheter som ytringsfrihet og et uavhengig rettsvesen i minst 50 år.

Mange sier avtalen allerede undergraves av kineserne og viser blant annet til fengsling av demokratiforkjempere, diskvalifisering av fremstående politiske kandidater og bokselegende dissidenter som har forsvunnet, for senere å dukke opp i myndighetens varetekt i fastlands-Kina.

Publisert: 20.07.19 kl. 20:23