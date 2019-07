I politiaksjonen fant de blant annet denne luft-til-luft missilet. Foto: Tino Romano / TT NYHETSBYRÅN

Italia: Oppsiktsvekkende våpenfunn hos høyreekstreme

Under en politiaksjon gjort blant høyreekstreme grupper i Italia, fant politiet luft- til- luftmissiler, maskingevær og rakettkastere.

Det store våpenfunnet mangler sidestykke, sier italienske myndigheter.

Det skriver Deutsche Welle.

Blant dem som ble arrestert på mandag var et tidligere medlem i det italienske, høyreekstreme og neo- fascistiske partiet Forza Nuova.

Det var i hjemmet hans politiet gjorde det gigantiske våpenfunnet.

Blant våpnene var en missil, Scorpion maskingevær, 306 deler til skytevåpen, 20 bajonetter og mer enn 800 patroner av ulike kalibre.

Her er en del av våpnene og Nazist-propagandaen politiet beslagla under aksjonen. Foto: AFP PHOTO / POLIZIA DI STATO – ITALIAN POLICE

– Under aksjonen ble en luft-til-luft missil i perfekt stand, som blir benyttet av militæret i Qatar, beslaglagt, sier politiet.

Ifølge CNN vil politiet nå undersøke hvordan våpenet, som stammer fra militæret i Qatar, har kommet til Italia.

En 42 år gammel sveitsisk statsborger, og en 51 år gammel italiensk statsborger ble også arrestert, som en del av politiaksjonen mot de italienske ekstremistene som er kjent for å ha tatt del i den prorussiske siden i Ukraina-konflikten.

Utelukker terror

Politiet utelukker at våpnene var planlagt å brukes i en terrorhandling.

– Per nå så er det ingenting som gjør at vi mistenker at de har hatt en aktiv plan om å benytte våpnene, sier myndighetspersonen som jobber for terrorbekjempelse, Eugenio Spina.

Politiet mener derimot at det er mer sannsynlig at de tre arresterte har vært involvert i våpenhandel.

– Det viktigste nå er at vi har klart å stoppe salget av disse våpnene, sier Carlo Ambra, sjefen for politiaksjonen.

Tar avstand fra funnet

Det italienske høyreekstreme partiet Forza Nuova har i en uttalelse sagt at de tar avstand fra funnet, og deres tidligere medlem som nå er arrestert.

Forsvareren til mannen som er tidligere partimedlem, Fausto Moscatelli, sier til CNN at hans klient er en «våpenentusiast», og at våpnene som politiet fant var «ikke registrert, men de har ingen sammenheng med terrorisme».

Italias innenriksminister fra ytre- høyre, Matteo Salvini, kommenterte ikke aksjonen.

Italias opposisjonsparti, Demokratipartiet, har oppfordret regjeringen til å gjøre med for å takle høyreekstreme grupperinger.

Publisert: 16.07.19 kl. 16:43 Oppdatert: 16.07.19 kl. 17:13