Blomster lagt ned på brua ved stedet der cruiseskipet «Viking Sigyns» kolliderte med en turistbåt på Donau 29. mai. Foto: AP

Ukrainsk kaptein i nye avhør etter båtulykken i Budapest

Ungarsk politi har tatt inn kapteinen på det norskeide cruiseskipet «Viking Sigyn» til nye avhør.

28 mennesker omkom da turistbåten «Hableany» sank i Donau i Budapest 29. mai.

Den 64 år gamle kapteinen på cruiseskipet er mistenkt for å ikke å ha gitt hjelp til de involverte etter ulykken, heter det i en uttalelse fra politiet i Budapest sent mandag kveld.

Nesten alle de omkomne i ulykken var sørkoreanske turister, med unntak av to ungarske besetningsmedlemmer. Syv sørkoreanere overlevde.

Det norskeide cruiserederiet Viking har tidligere bekreftet at et av deres skip var involvert i ulykken.

Den ukrainske kapteinen ble dagen etter ulykken i slutten av mai pågrepet og varetektsfengslet.

Kapteinen er allerede siktet for å ha forårsaket ulykken der turistbåten «Hableany» sank, men han nekter for å ha gjort noe galt.

Politiet har gått ut med flere videoklipp fra tiden før båten sank. På bildene ser man at begge båtene er på vei nordover, og at den store elvecruisebåten tar igjen den mindre turistbåten like før de passerer broen Margit Bridge.

Kausjon

I juni ble kapteinen løslatt mot å betale 15 millioner ungarske forinter, rundt 460.000 kroner, i kausjon, men Ungarns høyesterett kom mandag med en kjennelse om at kausjonen var ulovlig.

Kjennelsen har ingen betydning for hans status som siktet, men åpner for at påtalemyndigheten på nytt kan begjære kapteinen varetektsfengslet.

Kjennelse fra høyesterett

Kausjonen ble gitt av to rettsinstanser under høyesterett. Høyesterett mener alvoret i forbrytelsen han er siktet for, risikoen for at han kan hindre eller undergrave etterforskningen, risikoen for at han flykter fra Ungarn og det faktum at Ukraina ikke utleverer sine borgere, gjør at de mener kausjonen var ulovlig.

Den samme kapteinen etterforskes også i forbindelse med en annen skipskollisjon mellom et Viking-skip og en kjemikalietanker i Nederland 1. april.

Publisert: 30.07.19 kl. 04:28