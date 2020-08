Vil felle «Europas siste diktator»: – Dette er vår siste sjanse

Til tross for to drepte, 7000 arresterte og meldinger om tortur i varetekt, fortsetter protestene i Hviterussland med fornyet styrke. – Vi er vitne til en revolusjon, sier en redaktør i Minsk til VG.

Søndag inntok et folkehav sentrum av Minsk. Det anslås at så mange som 200.000 personer tok til gatene. De krever alle én ting: At president Aleksandr Lukasjenko (65), også kalt «Europas siste diktator», går av.

– Søndagens protest var trolig den største demonstrasjonen i vårt lands historie, sier Maksim Hacak (32), redaktør i den uavhengige avisen Telegraf, til VG på telefon fra Minsk.

Protestene har spredd seg over hele Hviterussland etter at Lukasjenko forrige helg hevdet at han ble gjenvalgt med hele 80 prosent av stemmene. Det sås sterk tvil om valgresultatet, og store deler av befolkningen anklager nå regimet for valgfusk.

Hacak anslår at rundt en million innbyggere har deltatt i demonstrasjonene landet over.

– Vi er vitne til en nasjonal revolusjon i Hviterussland. Lukasjenkos regime er i ferd med å gå i stykker, men ingen vet når det vil bli knust, sier redaktøren.

UAVHENGIG JOURNALIST: Maksim Hacak er redaktør i den uavhengige avisen Telegraf i Hviterussland. Foto: Privat

Ba tilhengerne forsvare landet

Søndagen startet med at Lukasjenko holdt en tale i Minsk for i underkant av 10.000 støttespillere. Tilhengerne hans viftet med flagg og ropte takk til mannen som har styrt Hviterussland med jernhånd de siste 26 årene.

Dette er «Europas siste diktator» Aleksandr Grigorjevitsj Lukasjenko (65) har vært president i Hviterussland siden 1994.

Senest gjenvalgt i 2015 med 83 prosent av stemmene i et presidentvalg som ble sterkt kritisert av internasjonale observatører.

Utdannet lærer og agronom. Tjenestegjorde i de sovjetiske grensestyrkene på 1970- og 1980-tallet. Ble medlem av kommunistpartiet i 1979. Han har også vært nestformann i et kollektivbruk og direktør i et statseid jordbrukskollektiv.

Skarpt kritisert av opposisjonen og Vesten for sitt autoritære styre. Blir kalt «Europas siste diktator». Kilde: NTB Vis mer

– Jeg ba dere ikke komme hit for å forsvare meg, men for første gang på et kvart århundre for å forsvare landet og dets uavhengighet, sa presidenten, ifølge NTB.

Flere av de oppmøtte skal ha blitt busset inn fra andre deler av landet for anledningen, og flere av dem skal ha vært politi i sivil og andre offentlig ansatte som utga seg for å være Lukasjenko-støttespillere. Dette ifølge en rekke internasjonale medier.

– Vi så hvor redd Lukasjenko var i dag. Han forstår at han er i ferd med å miste makten. Han har ingen støtte i Hviterussland til å sitte ved makten i fem år til, ikke engang i én dag til. Motstanden mot ham er enorm, sier Kacak til VG.

forrige





fullskjerm neste PRESIDENT UNDER PRESS: Lukasjenko talte søndag til tilhengere i Minsk. Men landet rundt møter han krass kritikk.

Aktivist til VG: – Frykter militærdiktatur

Mens Lukasjenko holdt sin tale, startet motdemonstrasjonene et annet sted i byen. Den opposisjonelle aktivisten Kiryl Kalbasnikau (29) er en av dem som deltar i demonstrasjonene, som søndag kveld fortsatt pågår.

– Vi er blitt en bevegelse for frihet. Vi krever at Lukasjenko går av. Vi føler oss sikre på at han egentlig tapte valget. Alt var rigget, slik det har vært ved tidligere valg også. Men denne gangen er vi så mange som støtter opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja.

Bakgrunn: Tikhanovskaja måtte rømme landet

AKTIVIST: Kiryl Kalbasnikau (29) demonstrerer mot Hviterusslands president Lukasjenko. Her fra Independence Square i Minsk søndag. Foto: Privat

Demonstrasjonene har tidligere denne uken ført til massearrestasjoner og to bekreftede dødsfall.

Fortsatt er over 80 arresterte demonstranter savnet, ifølge VGs lokale kilder. Blant de løslatte har flere fortalt at de er blitt utsatt for tortur under varetektsfengslingen.

Skal ha blitt kledd naken og rundjult: – De behandlet oss som dyr

– Er dere ikke redde for å demonstrere etter alle varetektsfengslingene og meldingene om tortur?

– Myndighetene har ikke vært aggressive de siste dagene, vi ser ikke spesialstyrkene ute i gatene lenger, svarer Kalbasnikau.

Han fortsetter:

– Vi har vært stresset og deprimerte, redde og skuffet, men vi forstår at dette er vår siste sjanse. Hvis vi gir oss nå, vil Lukasjenko etablere et enda strengere militærdiktatur. De friheter og rettigheter vi har, vil bli tatt fra oss.

Kan bli storstreik

Mandag er det varslet storstreik i Hviterussland. En rekke industriarbeidere har allerede gått ut i streik i protest mot presidenten, og det er ventet at flere arbeidsgrupper vil følge etter. Landets statlige medier, som vanligvis bedriver propaganda, har begynt å dekke demonstrasjonene på nøytralt vis og enkelte statlige medier har til og med bedt presidenten trekke seg.

– Myndighetene kan ikke stoppe dette, protestene sprer seg fra nabo til nabo. Vi har vært kneblet av en diktator i 26 år, vi har levd med en mislykket planøkonomi og nå sist en neglisjering av coronakrisen. Nå krever vi endring, sier Kalbasnikau til VG på telefon fra Minsks støyende gater.

