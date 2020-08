FORTALTE OM OVERGREP: Gråtende fortalte Menna Abdelaziz om at hun skal ha blitt voldtatt. Foto: Skjermdump/TikTok

Varslet om voldtekt på TikTok – ble selv fengslet

Da den egyptiske stjernen fra sosiale medier gikk ut på TikTok og fortalte at hun skal ha blitt voldtatt, endte det med at hun selv ble fengslet for «uanstendig oppførsel».

Nå nettopp

18 år gamle Menna Abdelaziz hadde en stor tilhengerskare på sosiale medier, men var like fullt et ukjent navn for de fleste i Egypt, frem til hun 22. mai la ut en video på TikTok, der hun viste frem sitt forslåtte ansikt.

Gråtende fortalte hun om hvordan en venn, også en stjerne fra sosiale medier i Egypt, hadde voldtatt henne. Overgrepet ble filmet og fem andre skal ha deltatt ved å slå og fornedre henne.

Menna ba politiet om hjelp, og raskt ble de seks hun beskyldte pågrepet. Men kort tid senere ble hun selv arrestert, anklaget for brudd på Egypts drakoniske lover om hva som kan publiseres på nettet.

Sendt til rehabilitering

Menna ble anklaget for å bryte med «familieverdier og god moral» og for å «oppfordre til lidderlighet» ved at hun delte informasjonen om et «uanstendig overgrep» på nettet, i stedet for å anmelde forholdet på «privat og sømmelig» vis.

Saken fikk enorm oppmerksomhet i Egypt og resten av Midtøsten, der både støttespillere av Menna og de som mente den ungen kvinne hadde «fått som fortjent» engasjerte seg.

Aktor i saken mente Menna hadde innrømmet flere brudd på landets lover gjennom sine innlegg på sosiale medier. Da den unge kvinnen godtok å bli sendt til et såkalt rehabiliteringssenter i stedet for vanlig varetektsfengsling, gikk Egypts konservative kvinneforening ut og roste aktoratet gjennom avisen Egypt Today.

SOSIALE MEDIER: Menna Abdelaziz (18) hadde en stor tilhengerskare på sosiale medier i Egypt. Foto: Skjermdump/Facebook

Flere arrestasjoner

Saken føyer seg inn i en rekke anslag mot aktører med mange følgere på sosiale medier. Blant annet er influencere i Egypt blitt dømt til to års fengsel for å ha lagt ut videoer som myndighetene mener bryter med offentlig moral.

LES SAKEN: Fem influencere dømt til to år i fengsel på grunn av TikTok-videoer

Nå har Amnesty International gått inn og sett nærmere på saken til Menna og andre fengslede profiler fra sosiale medier.

Lynn Maalouf, fungerende regiondirektør for Amnesty i Midtøsten og Nord-Afrika beskriver saken mot Menna som «grusom» i en pressemelding fra menneskerettsorganisasjonen.

– I stedet for å politiovervåke kvinner på nettet, burde den egyptiske regjeringen prioritere de utbredte tilfellene av seksuell vold mot kvinner og jenter i Egypt, uttaler Maalouf.

TYRKIA: Slik er Erdogans kamp mot sosiale medier

VG har kontaktet Amnesty sitt research team i Egypt, som forklarer at Mennas sak er blitt gransket via hennes advokat og rettslige dokumenter. Amnesty er ikke bare kritiske til tiltalen mot den unge kvinnen, men også til senteret der hun er blitt plassert i påvente av en eventuell rettssak.

– Amnesty International har tidligere dokumentert bekymring rundt slike sentre, grunnet den innskrenkede bevegelsesfrihet beboerne har, og den manglende respekten for taushetsplikt og samtykke, uttaler Amnesty til VG.

Publisert: 18.08.20 kl. 09:51

Mer om Egypt Amnesty International

Fra andre aviser