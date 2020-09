Joe Biden holdt privat møte med Jacob Blakes familie - mener Trump legitimerer rasisme

WHITE PLAINS (VG) To dager etter at Donald Trump besøkte byen gjøre hans motkandidat Joe Biden det samme. Men det er minst én stor forskjell på de to Kenosha-besøkene.

Oppdatert nå nettopp

Da presidenten var der tirsdag møtte han ikke familien til afroamerikanske Jacob Blake, som ble skutt syv ganger i ryggen av politiet i Kenosha, og nå er lam fra livet og ned. Han nevnte ikke engang Blake med navn i løpet av hele besøket.

Joe Biden og hans kone Jill hadde derimot et privat møte med tre av Jacob Blakes søsken, samt hans far, Jacob Blake Sr., kort tid etter ankomst i Milwaukee, hvor Biden-paret fløy inn til. Ifølge The Guardian var også Blakes mor, Julia Jackson og families advokat med via telefon.

Samme avis melder at det ikke er forventet at hverken Biden eller familien kommer til å fortelle offentlig om hva de snakket sammen om i møtet, som varte i rundt én time.

Biden har i forkant av besøket uttalt at han mener det må tas ut siktelse mot politimannen som skjøt Blake.

– En presidents ord betyr noe

Etter møtet med familie dro Biden videre inn til selve Kenosha, som ligger like ved Lake Michigan-innsjøen, til et møte i en kirke i byen med representanter for lokalsamfunnet. Der kom han blant annet med et stikk til president Trump, som Biden mener har brukt en retorikk som har skapt mer opptøyer og ikke mindre.

– Først av alt vil jeg si at ordene til en president betyr noe. Uansett hvor kompetent eller inkompentet en president er. De kan skape fred og de kan sende et land i krig, sa Biden, iført munnbind, noe president Trump ikke brukte under sitt besøk.

Den tidligere visepresidenten fortsatte med å snakke om da Trump etter demonstrasjoner i Charlottesville i 2017, der høyreekstreme marsjerte i gatene og ropte rasistiske slagord, sa at «det er gode folk på begge sider». En person ble også drept i demonstrasjonene den gang.

– Jeg sier ikke at det er hans feil, men han legitimerer den mørke siden av menneskets natur, sier Biden, som snakker om hat og rasisme.

Han forteller også at han mener USA har kommet langt de siste tiårene, men gir uttrykk for at innser at kampen mot rasisme er evigvarende:

– Jeg tok feil. Jeg trodde man kunne vinne over hatet, men det går bare i dekning.

fullskjerm







I KENOSHA: Joe Biden hadde samtaler med lokalebefolninge i en kirke i byen.

To drept

Skytingen av Jacob Blake har ført til store demonstrasjoner i byen. Både fredelige og det som mer må omtales som opptøyer, der blant annet flere forretninger ble satt fyr på. Da Trump besøkte Kenosha gikk han hardt ut mot de som står bak ødeleggelsene.

– Dette er ikke demonstranter, men nasjonale terrorister, sa presidenten.

I etterkant av politiskytingen dukket også høyreorienterte motdemonstranter dukket opp i byen. Mange av dem utstyrt med automatvåpen. Det hele tok til slutt en dødelig vending.

En 17-åring er drapssiktet etter at tre personer ble skutt, hvorav to døde, under demonstrasjonene. Han skal ha bevæpnet seg og reist fra nabostaten med mål om å «beskytte byen» fra demonstrantene. 17-åringens advokat hevder at han skjøt i selvforsvar.

Ønsket ingen av dem på besøk

En ting som er felles for besøkene er at lokale myndigheter ikke ønsket at noen av dem kom på besøk allerede nå. De fryktet det ville føre til oppblussing av urolighetene som har vært etter at Blake ble skutt.

Riktignok uttalte Kenoshas borgermester John Antaramian i forkant av Trumps besøk at dersom presidenten likevel kom, slik han til slutt gjorde, så hadde han forståelse for at Biden ville gjøre det samme.

Selv om ingen av dem var ønsket i byen er det lite som tyder på at de har ført til mer opptøyer. Både under Trumps besøk og så langt under Bidens besøk har ting gått rolig for seg i byen.

Publisert: 03.09.20 kl. 20:58 Oppdatert: 03.09.20 kl. 21:40