AMPER STEMNING: Demonstranter i sammenstøt med politiet i den australske storbyen Melbourne lørdag. Foto: JAMES ROSS / AAP

Flere pågrepet under corona-protester i Australia

SYDNEY (VG) Hundrevis av mennesker har tatt til gatene i den australske storbyen Melbourne for å protestere mot de strenge restriksjonene de har levd under siden 2. august.

Politiet er ifølge australske medier svært synlige i gatene, og det er meldt om flere pågripelser under protestene som har fått navnet «Freedom Rally».

– Det er veldig klart at folk ikke kan forlate hjemmene sine for å protestere når vi er under fase fire av restriksjonene, sier politiet i en uttalelse til den australske kanalen ABC.

Delstatsminister i Victoria Daniel Andrews sier at politiet har alle fullmakter til å gripe inn.

– Det er ikke trygt, det er ikke smart, det er ikke lovlig. Faktisk så er det absolutt egoistisk av folk å være ute i gatene og protestere, sier han til pressen lørdag.

Australia har de siste månedene opplevd en kraftig andre bølge med coronaviruset, og de aller fleste tilfellene er blitt registrert i delstaten Victoria, der Melbourne ligger:

Restriksjonene i storbyen, som nå er i den såkalte fase fire, er svært strenge. Siden 2. august har innbyggerne måttet forholde seg til disse reglene:

Folk får kun forlate husene sine for disse fire formålene: Handle mat- og andre nødvendige husholdningsartikler, oppsøke hjelp eller gi hjelp, trening og arbeid.

Folk får kun trene utendørs én gang om dagen, og kun i én time

Kun én person i hver husholdning får gå ut for å handle hver dag

Både handleturen og treningen må gjennomføres mindre enn fem kilometer unna bostedet.

Det er også portforbud mellom klokken 20 og klokken 05.

Til tross for at andelen nye smittetilfeller har sunket fra over 700 daglig til under 100, mener delstatsminister Andrews at det er for tidlig å åpne opp samfunnet.

Inntil videre er det meldt om at restriksjonene vil gjelde til tidligst 13. september.

– Med dagens 76 nye tilfeller har vi fortsatt en stor utfordring. Å åpne opp med disse tallene ville, selvsagt, ført til at smittetilfellene eksploderte. Vi ville sett mange, mange hundre, til og med tusen, mennesker bli smittet med viruset. Så, uansett hvor frustrerende og utfordrende det er, må vi holde ut, sier han til Guardian Australia.

Publisert: 05.09.20 kl. 04:45

