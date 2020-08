GUVERNØR: John Bel Edwards er guvernør i Louisiana. Foto: Travis Spradling / Pool The Advocate

Erklærer unntakstilstand: – I en unik situasjon

To tropiske stormer truer Louisiana. I løpet av 24 timer tidlig neste uke kan begge treffe den amerikanske delstaten. Nå erklærer guvernør John Bel Edwards unntakstilstand.

Fra sørøst beveger den tropiske stormen «Laura» seg mot Louisiana, og er ventet å skylle over øyer som Puerto Rico, Den dominikanske republikk, Cuba og Bahamas i helgen og tidlig neste uke, før den er ventet å treffe Louisiana tirsdag.

Samtidig er ekstremværet «14», som er forventet å bli oppjustert til tropisk storm og få navnet «Marco», på vei fra sør. Ekstremværet er ventet å treffe delstaten mandag.

– Jeg har erklært unntakstilstand, skriver Louisiana-guvernør John Bel Edwards på Twitter, og legger til:

– Louisiana er i en unik situasjon ved å være kjeglen til to stormer, som kan treffe forskjellige områder de neste dagene. Det er for tidlig å si nøyaktig hvor, når og hvordan disse stormene vil påvirke oss, men nå har vi tid til å forberede oss.

TROPISK STORM: Den tropiske stormen «Laura» befinner seg i Karibien på vei mot sørkysten av USA. Foto: NOAA

– Covid-19 blir ingen mindre trussel

Videre påpeker han at man samtidig ikke må glemme pandemien som herjer i delstaten. Ifølge New York Times er over 140.000 bekreftet smittet i delstaten, og over 5400 den siste uken. Det er også registrert over 4600 dødsfall i relatert til coronaviruset i Louisiana.

– Det er avgjørende at du har utstyr som munnbind, håndsprit og førstehjelpsutstyr. Covid-19 blir ingen mindre trussel på grunn av tropisk vær, sier guvernøren.

– Følg med

Også i Texas og Mississippi forbereder de seg på at ekstremværet kan komme.

– Jeg oppfordrer Texas’ befolkning om å forbi årvåkne og følge med på værforholdene når det tropiske været «14» beveger seg inn i Mexicogolfen. Det er forventet å bli oppgradert til tropisk storm i løpet av helgen, skriver guvernør Greg Abbott på Twitter.

Han opplyser også at myndighetene følger utviklingen tett, og er forberedt på å ta grep dersom situasjonen skulle utvikle seg.

