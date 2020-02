Fly skled av rullebanen i Istanbul – knakk i tre deler

157 personer er skadet og en person omkommet etter at et fly skled av rullebanen da det landet på Sabiha Gokcen-flyplassen i Istanbul.

Pegasus Airlines-flyet kom fra Izmir og ble delt i tre da det havnet utenfor rullebanen.

Sabiha Gokcen-flyplassen i Istanbul – en av byens to internasjonale flyplasser – er følgelig stengt for trafikk.

Tyrkiske medier siterer helseminister Fahrettin Koca på at 157 personer er fraktet til sykehus og én person er omkommet.

– En av våre innbyggere har dødd, sier Koca ifølge Anadolu og Hurriyet.

Ifølge det tyrkiske mediet Anadolu ble fem personer i politiet skadd i en trafikkulykke da de var på vei til flyplassen. Disse ble også sendt til sykehus.

– Ingen omkomne

Ifølge Istanbuls guvernør Ali Yerlikaya var det totalt 183 personer om bord i flyet: 177 passasjerer og seks ansatte.

Guvernøren skriver på Twitter at det var to babyer blant passasjerene.

Transportminister Mehmet Cahit Turhan sier at per nå har ingen mistet livet i ulykken.

– Noen av de skadede kom seg ut av flyet selv og noen av våre redningsarbeidere prøver å få folk ut av flyet, sier transportministeren til nyhetsbyrået Anadolu.

– Akkurat nå evakueres passasjerene. Det er ingen tap av liv så langt. Det er skadede, sier han.

– Delt i tre

De tyrkiske avisene Hurriyet og Cumhuriyet skriver at flammer sto opp fra flyet etter ulykken. Videoer fra stedet viser at flere personer ser ut til å komme ut av flyet etter ulykken.

Over 100 redningsarbeidere, brann- og politifolk ble sendt til ulykkesstedet og bisto evakueringen av flyet, skriver tyrkiske T24.

Flere redningsarbeidere driver nå med etterslukking på stedet.

















Det siste flyet fra Pegasus som landet i Istanbul var #PC2193. Det er et Boeing 737-86J.

Fly som egentlig skulle lande på Sabiha Gokcen-flyplassen blir sendt til Istanbul Airport, påpeker transportministeren. Turkish Airlines har avlyst alle flyginger til og fra Sabiha Gokcen-flyplassen som følge av ulykken

Lignende ulykke skjedd før

Et annet Boeing 737–800-fly fra flyselskapet Pegasus havnet i en lignende ulykke på samme flyplass i Istanbul tidligere i år. 7. januar skled flyet av rullebanen på Sabiha Gokcen-flyplassen grunnet dårlig vær, ifølge belgiske Aviation24.

Både passasjerer og besetningsmedlemmer kom seg trygt ut av flyet, skriver det belgiske mediet som siterer flyselskapet.

7. JANUAR 2020: Et Pegasus Airline-fly skal ha sklidd av rullebanen på Sabiha Gokcen-flyplassen i Istanbul grunnet dårlig vær. Foto: Anadolu Agency

Også i 2018 skled et Boeing 737–800-fly fra Pegasus Airline av rullebanen, den gangen i byen Trabzon nordøst i landet: Flyet skled ut på en gjørmete klippe, og ble stående med flynesen ned i Svartehavet.

Leder i Pilotforbundet, Petter Førde, sier til VG at Boeing 737 er verdens mest solgte passasjerfly.

Han sier at det ikke er første gang passasjerfly sklir av rullebanen, men at det veldig sjelden får slike konsekvenser.

– Når jeg ser bildene fra Istanbul tenker jeg at her er det nesehjulet som har kollapset. Pilotene kan ha forsøkt å korrigere med nesehjulet, som så har kollapset i møte med et ujevnt underlag. Da får man en vridning som flykroppen ikke tåler.

Publisert: 05.02.20 kl. 16:56 Oppdatert: 05.02.20 kl. 21:17

