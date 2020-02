Fly skled av rullebanen i Istanbul – knakk i tre

Flere personer er skadet etter at flyet skled av rullebanen da det landet på Sabiha Gokcen-flyplassen i Istanbul.

Ifølge den tyrkiske avisen Cumhuriyet kom Pegasus Airlines-flyet fra Izmir og skled av rullebanen like etter landing. Sabiha Gokcen-flyplassen i Istanbul – en av byens to internasjonale flyplasser – er følgelig stengt for trafikk.

Den tyrkiske avisen Hurriyet siterer transportminister Mehmet Cahit Turhan på at det var 177 personer om bord, men at ingen av dem har mistet livet. Også til nyhetsbyrået Anadolu sier han at per nå har ingen mistet livet.

– Noen av de skadde kom seg ut av flyet selv og noen av våre redningsarbeidere prøver å få folk ut av flyet, sier transportministeren til nyhetsbyrået Anadolu.

– Akkurat nå evakueres passasjerene. Det er ingen tap av liv så langt. Det er skadede, sier han.

ABC News siterer transportministeren på at det var åtte besetningsmedlemmer om bord i flyet.

Både Hurriyet og Cumhuriyet skriver at flyet ble delt i tre og at flammer sto opp fra flyet. Videoer fra stedet viser at flere personer ser ut til å komme ut av flyet etter ulykken.

Over 100 beredskapsmenn, brann- og politifolk ble sendt til ulykkesstedet og bisto evakueringen av flyet, skriver det tyrkiske mediet T24.

Flere redningsarbeidere driver nå med etterslukking på stedet.

Det siste flyet fra Pegasus som landet i Istanbul var #PC2193. Det er et Boeing 737-86J.

Fly som egentlig skulle lande på Sabiha Gokcen-flyplassen blir sendt til Istanbul Airport, påpeker transportministeren.

