Mandela ga Sør-Afrika og verden håp. I dag er det 30 år siden han ble løslatt

EUFORISK: Nelson og Winnie sammen igjen. Regnbuenasjonen sto med ett samlet. Nelson Mandela tente et lys og et håp for en nasjon som var ødelagt av apartheid-regimet brutale styre. Våren i 1990 ble hvetebrødsdager for en helt land. Foto: Udo Weitz / TT NYHETSBYRÅN