Overraskende beskjed om økte bensinpriser fører til voldelige protester i Iran

Myndighetene i Iran har bestemt at bensinprisen skal økes. Nå sprer protestene seg i landet.

Minst én er så langt drept som følge av protestene og en rekke er skadet, ifølge Al Jazeera.

Søndag morgen melder det iranske nyhetsbyrået ISNA at 40 er pågrepet i den iranske byen i Yazd, ifølge AFP.

Protestene skjer etter at myndighetene i landet fredag kunngjorde at prisen for bensin økes med 50 prosent for de første 60 literne man fyller hver måned, deretter vil prisen øke med 300 prosent.

Dagens pris ligger på 10.000 rials, som tilsvarer 2,73 kroner. Med prisøkningene stiger da prisen til henholdsvis 4,09 kroner og 8,18 kroner med dagens kurs.

Myndighetenes plan skal være å omfordele pengene de henter inn til de som må ha økonomisk hjelp.

Protestene sprer seg

Økningen av drivstoffprisene har nå ført til at det sprer seg protester i flere iranske byer.

Bilder og video som er tatt i helgen viser folk som har tatt til gatene, kjøretøy og bygninger som står i full fyr og biler som står i lange køer som følge av blokkerte veier.











Det kommer også meldinger om at demonstranter og opprørspoliti skal ha barket sammen, og at politiet skal ha avfyrt tåregass for å slå ned på protestene.

– Folk er veldig sinte, og de sikker at det er helt uakseptabelt gitt landets nåværende økonomiske status, sier Al Jazeeras reporter Dorsa Jabbari, som befinner seg i Teheran.

– Da folk våknet til denne nyheten ble de sjokkerte og lamslåtte, sier Jabbari i Al Jazeera.

– Sjokkerte og lamslåtte

Ifølge TV-kanalen er det ventet at Iran vil ha en negativ økonomisk utvikling på 9,5 prosent i år.

Dermed skaper prisøkningene ytterligere press for dem som allerede sliter i landet.

Dette kommer også i tillegg til valutakrisen og inflasjonsbølgen som har rammet landet etter at USAs president Donald Trump gjeninnførte økonomiske sanksjoner da atomavtalen med Iran ble opphevet i fjor.

Støtter avgjørelsen

Nå advares det også om at sikkerhetsstyrker kan få beskjed om å gripe inn mot demonstrantene, ifølge BBC.

Irans øverste leder Ayatollah Ali Khamenei sier på statlig TV søndag at han støtter prisøkningene, men anklager samtidig politiske motstandere og utenlandske fiender for sabotasje.

Han omtaler de som tar står bak sabotasje for «banditter» som støttes av Irans fiender.

– Noen mennesker er uten tvil bekymret for denne beslutningen, men sabotasje og brannstiftelser er det bøller som står bak, ikke vårt folk. Anti-revolusjonere og Irans fiender har alltid støttet sabotering og sikkerhetsbrudd, og de vil fortsette å med det, sa Khamenei.

Publisert: 17.11.19 kl. 09:36