26-årige Pham Thi Tra My var blant dem som omkom i lastebilen i Essex. Foto: KHAM / Reuters

Ti tenåringer døde i lastebilen i Essex

Fredag friga politiet navnene på dem som døde i en container i en lastebil i Essex i England. De to yngste var 15 år.

«Jeg er veldig lei meg, mamma og pappa. Utenlandsturen min har ikke gått som planlagt. Mamma, jeg elsker deg så mye. Jeg er døende og får ikke puste.»

Dette var det siste familien hørte fra 26-årige Pham Thi Tra My. Meldingen mottok de noen timer før 39 personer ble funnet død i en frysecontainer på en lastebil i Essex 23. oktober.

Her er de siste desperate meldingene fra 26-årige Pham Thi Tra My. Foto: STR / EPA

Da politiet friga navnene på de 39 personene fredag, var hennes navn på listen.

I tillegg kunne man lese at ti av de døde var tenåringer. De to yngste var det to 15-årige guttene Nguyen Huy Hung og Dinh Dinh Bing. Åtte av de døde var kvinner. Alle var fra samme provins i Vietnam.

Ville søke lykken i Europa

30-årige Le Van Ha hadde bestemt seg for å søke lykken i Europa, etter å ha hørt om venner som hadde klart seg godt etter å ha reist.

Le Van Ha (30) forlot sønnene for å søke lykken i Europa. Foto: NHAC NGUYEN / AFP

Derfor forlot han sine sønner på tre måneder og fem år.

– Han ville bare forsørge familien sin, fortalte faren Le Minh Va til The Guardian for halvannen uke siden.

I dag ble det bekreftet at også han sønn var blant de omkomne.

Skal ha betalt 10.000 dollar

19-årige Bui Thi Nhung skal ha betalt en agent over 10.000 dollar i håp om å få jobbe med negler i England.

Bui Thi Nhung (19) håpet å finne en godt betalt jobb i England. Foto: NHAC NGUYEN / AFP

«Å være voksen betyr at de må gjemme tristheten i mørket og fortsette å smile», skrev hun på Facebook seks dager før hun ble funnet død, ifølge Daily Mail.

Hun dro også utenlands for å få en jobb som var godt betalt.

– Å dra utenlands og sende hjem penger var det eneste valget, har hennes onkel sagt til avisen.

De 39 ofrene skal bringes til Vietnam denne helgen. Minst 11 er pågrepet i Vietnam etter tragedien, ifølge BBC.

I Storbritannia er lastebilsjåføren siktet for 39 tilfeller av uaktsomt drap, samt menneskesmugling, hvitvasking av penger og organisert støtte til ulovlig innvandring.

I tillegg er en 22-åring pågrepet i Dublin i forbindelse med saken. To brødre er også etterlyst i Nord-Irland.

VOGNTOG: Det var i tilhengeren på dette vogntoget de 39 ble funnet døde. Foto: BEN STANSALL / AFP

Dette er listen over ofrene:

Pham Thi Tra My (26), kvinne fra Ha Tinh

Nguyen Dinh Luong (20), mann fra Ha Tinh

I hjemmet til 20-årige Nguyen Dinh Luong ble det satt opp bilder og lys av ham på et alter. Foto: STR / EPA

Nguyen Huy Phong (35), mann fra Ha Tinh

Vo Nhan Du (19), mann fra Ha Tinh

Tran Manh Hung (37), mann fra Ha Tinh

Tran Khanh Tho (18), mann fra Ha Tinh

Vo Van Linh (25), mann fra Ha Tinh

Nguyen Van Nhan (33), mann fra Ha Tinh

Bui Phan Thang (37), mann fra Ha Tinh

Nguyen Huy Hung (15), gutt fra Ha Tinh

Tran Thi Tho (21), kvinne fra Nghe An

Bui Thi Nhung (19), kvinne fra Nghe An

Vo Ngoc Nam (28), mann fra Nghe An

Nguyen Dinh Tu (26), mann fra Nghe An

Le Van Ha (30), mann fra Nghe An

Tran Thi Ngoc (19), kvinne fra Nghe An

Nguyen Van Hung (33), mann fra Nghe An

Hoang Van Tiep (18), mann fra Nghe An

Cao Tien Dung (39), mann fra Nghe An

Cao Huy Thanh (37), mann fra Nghe An

Tran Thi Mai Nhung (18), kvinne fra Nghe An

Nguyen Minh Quang (20), kvinne fra Nghe An

Le Ngoc Thanh (44), mann fra Dien Chau

Pham Thi Ngoc Oanh (28), kvinne fra Nghe An

Hoang Van Hoi (24), mann fra Nghe An

Nguyen Tho Tuan (25), mann fra Nghe An

Dang Huu Tuyen (22), mann fra Nghe An

Nguyen Trong Thai (26), mann fra Nghe An

Nguyen Van Hiep (24), mann fra Nghe An

Nguyen Thi Van (35), kvinne fra Nghe An

Tran Hai Loc (35), mann fra Nghe An

Duong Minh Tuan (27), mann fra Quang Binh

Nguyen Ngoc Ha (32), mann fra Quang Binh

Nguyen Tien Dung (33), mann fra Quang Binh

Phan Thi Thanh (41), kvinne fra Hai Phong

Nguyen Ba Vu Hung (34), mann fra Thua Tien Hue

Dinh Dinh Thai Quyen (18), mann fra Hai Phong

Tran Ngoc Hieu (17), gutt fra Hai Duong

Dinh Dinh Binh (15), gutt fra Hai Phong

Publisert: 08.11.19 kl. 21:57