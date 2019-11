Bolivias president Evo Morales går av. Foto: Juan Karita / AP / NTB scanpix

Bolivias president Evo Morales går av

Bolivias president Evo Morales går av etter anklager om valgfusk. Valgobservatører sa søndag at de fant «uregelmessigheter» ved valget i oktober.

Morales kunngjorde sin avgang i en TV-sendt tale søndag kveld.

– Vårt store ønske er at det igjen skal være fred i samfunnet vårt, sa Morales i talen sin.

Han sa videre at han har levert sin oppsigelse til parlamentet.

Også visepresident Alvaro Garcia Linera og lederen for valgmyndigheten i Bolivia går av.

Feiringen startet umiddelbart i La Paz etter Morales' kunngjøring. Fyrverkeri ble fyrt av, og folk samlet seg i gatene med flagg og jubel.

Utlyste nyvalg

Tidligere søndag utlyste Morales nyvalg som følge av en rapport fra valgobservatører fra Organisasjonen av amerikanske stater (OAS). De ga uttrykk for «dyp bekymring og overraskelse» under opptellingen av stemmer og konkluderer med at det var uregelmessigheter ved presidentvalget 20. oktober.

Både hærsjefen, politisjefen og opposisjonen i landet krevde søndag at Morales måtte gå av.

– Etter å ha analysert den konfliktfylte situasjonen i landet, ber vi presidenten om å gå av for å sikre stabilitet i Bolivia, sa hærsjef Williams Kaliman.

LA PAZ: Demonstranter protesterte mot regjeringen og president Evo Morales i La Paz søndag. Foto: AP / Juan Karita / NTB scanpix

Bolivia har blitt kastet ut i et politisk kaos etter at Morales, som har sittet ved makten siden 2006, for tre uker siden vant første runde av presidentvalget.

Anklagene om valgfusk oppsto da stemmetellingen uten forklaring ble satt på pause i et døgn. Valgresultatet ga Morales akkurat nok stemmer til å slippe en valgrunde nummer to.

Angrepet av folkemengde

Onsdag tidligere denne uken ble Ordfører Patricia Arce slått, dratt gjennom gatene, dekket i rød maling og skamklipt av en gruppe maskerte demonstranter.

ETTER ANGREPET: Ordfører Patricia Arce snakker med mediene etter at hun ble angrepet i landsbyen Vinto i Bolivia. Foto: Jorge Abrego / EFE

Angrepet var på den tiden det siste i uroen som har preget Bolivia siden valget 20. oktober, der den daværende presidenten Evo Morales erklærte seg som valgvinner etter et svært knapt flertall.

Arce skal ha blitt angrepet etter at det begynte å gå rykter om at to opposisjonelle hadde mistet livet i sammenstøt med demonstranter som støttet myndighetene, skriver BBC.

Foto: DANIEL JAMES – LOS TIEMPOS BOLIV / X04130

