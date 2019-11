BRANDENBURGER TOR: For 30 år siden gikk Berlinmuren rett gjennom Brandenburger Tor. Nå er Jens Stoltenberg i Berlin for å markere murens fall i 1989. Foto: Ola Vatn, VG

NATO-Jens feirer Berlinmurens fall: Europa er ikke i nærheten av den kalde krigen

BERLIN (VG) Dagens konflikter i Europa er ikke i nærheten av konfliktene under den kalde krigen, sier Jens Stoltenberg til VG. Frem til lørdag deltar han i 30-års markeringen for Berlinmurens fall i 1989.

NATO-sjefen landet i Tysklands hovedstad onsdag ettermiddag. På flyet fra hovedkontoret i Brussel snakket han med VG om den symbolske betydningen av Berlinmurens fall.

Lørdag 9. november er det 30 år siden muren revnet.

Fikk tysk pris

Onsdag kveld mottok han Manfred Wörners minnemedalje fra den tyske forsvarsministeren Annegret Kramp-Karrenbauer.

Begrunnelsen for tildelingen er Stoltenbergs innsats som NATOs generalsekretær for fred og forsoning i Europa.

DEKORERT: Tysklands forsvarsminister Annegret Kramp-Karrenbauer tok imot NATOs generalsekretær, som fikk det tyske forsvarets Manfred Wörner-medalje i Berlin onsdag kveld. Foto: Ola Vatn, VG

Krysset til øst i 1973

Stoltenberg sier at markeringen av Berlinmurens fall er symbolsterkt for hele NATO og Europa:

– Berlinmuren var et uttrykk for et delt Europa, og NATO ble skapt som et svar på det delte Europa, sier han til VG.

– Er det vemodig å se at Europa igjen er splittet?

– Thorvald tok med meg og mine søstre til Øst-Berlin, og vi krysset Checkpoint Charlie, i 1973. Det var i gå inn i en helt annen verden, fra det åpne vest til det veldig lukkede øst. Selv om vi opplever konflikter i Europa i dag, er det ikke i nærheten av der vi var under den kalde krigen.

Lenger nede enn oppe

– Da var det var livsfarlig å krysse øst vest-skillet. Men nå har muren vært lenger nede enn den var oppe. Jeg undervurderer ikke dagens problemer et øyeblikk. Men vi er heldigvis langt fra den konfrontasjonen da hundretusener av soldater sto kampklare på begge sider, legger han til.

– Tror du på at murer kan falle på nytt i Europa?

– Dagens motsetninger mellom Russland og de europeiske landene er alvorlig, men de kan løses. Det er selvsagt mulig å overkomme utfordringer som er langt mindre under den kalde krigen. Permanente konflikter kan gå over ganske raskt, sier Stoltenberg.

Bruker tid på forskjeller

Men han forteller også at han bruker mye tid på å løse konflikter og uenighet internt mellom NATO-landene.

– NATO består av 29 land med ulike politiske partier i regjering, og med ulik historie. Jeg undervurderer ikke de forskjellene, og jeg bruker mye tid på dem. Men NATOs styrke er at vi alltid har greid å samle oss om det viktigste, det felles forsvaret, sier Stoltenberg i VG-intervjuet.

TRAVEL HØST: Jens Stoltenberg på vei til Berlin og 30-årsminnet for Berlinmurens fall denne uken. I desember er han vert for NATO-toppmøte med president Donald Trump og de andre stats- og regjeringssjefene i London. Foto: Ola Vatn, VG

EU kan ikke forsvare Europa

I dag er Tyskland, sammen med Frankrike, de mest uttalte kritikerne blant NATOs europeiske medlemsland mot Trump-administrasjonen. EU bygger sin egen militære struktur. De europeiske NATO-landene trekker stadig tettere sammen – og USA er ikke alltid med inn.

– EU kan ikke forsvare Europa, sier Stoltenberg.

– 80 prosent av NATOs forsvarsbudsjetter kommer fra ikke-EU-land. Og se på geografien: Ikke-medlemmene Norge og Island ligger i nord, Tyrkia i sør og USA og Canada i vest, sier han.

Men Stoltenberg advarer mot konkurranse:

– Det er ingen motsetning mellom sterkere europeisk samarbeid og et sterkere NATO, så lenge man ikke konkurrerer med hverandre. Det sier også tyskerne, understreker han.

