GJENSYN: To palestinske slektninger klemmer hverandre på Shifa-sykehuset i Gaza. Foto: MOHAMMED SALEM / Reuters

Minst 32 drept i israelske flyangrep mot Gaza

Seks familiemedlemmer ble natt til torsdag drept i et israelsk luftangrep på Gazastripen natt til torsdag. Totalt er 32 palestinere drept de siste par dagene.

NTB-AP-DPA

Blant de drepte er en kvinne og et barn. Ytterligere tolv personer ble såret i angrepet, opplyser helsemyndighetene i Gaza og beboere i området til Reuters.

Det israelske militæret har ikke kommentert hendelsen, som fant sted i Deir al-Balah.

Totalt 32 palestinere, minst en tredel av dem sivile, har blitt drept i volden mellom militante grupper på Gazastripen og Israel de siste to dagene.

Myndighetene opplyser også at mer enn 50 mennesker har blitt skadet siden kampene blusset opp tidlig tirsdag.

Bakgrunn: Militsleder drept i israelsk angrep - venter dager med kamper

Organisasjonen Islamsk jihad sier at to av «deres krigere» ble drept i morgentimene onsdag under israelske flyangrep. Fire andre personer, inkludert en far og hans to sønner, ble drept i det flyangrep. Identiteten deres er foreløpig ikke kjent.

I RUINER: Dette er alt som er igjen av et hus på Gazastripen etter bombingen. Foto: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

24 timer i Gaza: Dette er hverdagens prøvelser

Luftangrepene mellom Gaza og Israel ble utløst etter at Bahaa Abu el-Atta, en av topplederne i Islamsk hellig krig i Gaza, ble drept i et israelsk angrep tirsdag.

Grupperingen har betegnet drapet som en krigserklæring, men ledelsen i Hamas har foreløpig ikke engasjert seg tungt. Dette tas av observatører som et tegn på at den siste runden med kamphandlinger blir av kort varighet.

Natt til torsdag sier også en representant i gruppen Islamsk hellig krig at de er villige til å gå med på en våpenhvile med Israel dersom de godtar visse «betingelser». Egypt som megler om våpenhvile mellom partene for å få en slutt på luftangrepene.

Fra Gaza hadde det onsdag kveld blitt avfyrt 360 raketter siden el-Atta ble drept, ifølge den israelske hæren. De aller fleste rakettene har blitt stoppet av rakettforsvaret til Israel. Til tross for at noen israelske bolighus er blitt truffet av raketter, er det ikke gått liv tapt på israelsk side.

Saudi-Arabia og Iran: Dette er maktspillerne i Midtøstens potensielt farligste konflikt

Israels statsminister Benjamin Netanyahu uttalte under et ekstraordinært møte at Israel ikke har noe interesse i å nøre opp under en større konfrontasjon. Samtidig advarte han iranskstøttede Islamsk jihad at Israel vil fortsette å slå tilbake til rakettangrepene stanser.

– De vet at vi vil fortsette å angripe dem uten nåde, sier Netanyahu.

– De har ett valg: å enten stoppe disse angrepene eller å motta flere og flere motangrep.

Publisert: 13.11.19 kl. 12:50 Oppdatert: 14.11.19 kl. 02:50







