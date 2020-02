VIRUSFRYKT: Reisende beskytter seg med ansiktsmasker i ankomsthallen på den internasjonale lufthavnen i San Francisco. Foto: PETER DASILVA / EPA

USAs marine forbereder seg på pandemi

Den amerikanske marinen forbereder seg på en pandemi – men understreker at planleggingen ikke er uttrykk for større tro på at corona-utbruddet utvikler seg i en slik retning.

Nå nettopp

En pandemi er et sykdomsutbrudd som rammer svært mange mennesker og sprer seg over store deler av verden. Torsdag var 504 registrert smittet og tre døde av det nye coronaviruset – utenfor Kina.

– Det å planlegge for det uforutsette er noe vi skylder det amerikanske folk, som profesjonelle militære, sier orlogskaptein Mike Hatfield ved den amerikanske nordkommandoen, ifølge Military Times.

I Kina er 64.627 mennesker torsdag bekreftet smittet, og 1483 døde av viruset, ifølge Kinas nasjonale helsekommisjon, melder South China Morning Post. Smitten er registrert i 27 land utenfor Kina.

Planene som iverksettes, skal beskytte militært personell, skip og installasjoner ved et større sykdomsutbrudd. De inneholder prosedyrer for respons, isolasjon og karantene og tiltak for å behandle dem som kan være smittet.

Militært personell som har vært i Kina etter 2. februar, er bedt om å holde seg hjemme eller ordne midlertidig innkvartering i to uker. De bes om å begrense nærkontakt med andre i perioden og søke bistand, hvis de får symptomer.

Lederen for det nasjonale senteret for luftveissykdommer i USA, Nancy Messonnier, uttalte mandag at det er svært sannsynlig at flere i USA blir diagnostisert med COVID19, som er det offisielle navnet på det nye coronaviruset.

Messonnier la til at den største infeksjonstrusselen mot amerikanere fremdeles er influensaviruset, som har smittet mer enn 22 millioner og tatt livet av 12.000 i USA siden oktober i fjor.

Til sammenligning er 14 amerikanere bekreftet smittet av COVID19.

Verdens helseorganisasjon WHO oppgir et lavere antall smittede, fordi de bare registrerer tilfeller som er bekreftet ved et laboratorium. Ifølge WHO var 47.054 bekreftet smittet torsdag, 504 av dem utenfor Kina.

Publisert: 14.02.20 kl. 02:51

