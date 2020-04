NY TVITRING: Presidenten, her avbildet 15. april. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Trump vil stoppe innvandring til USA

I en Twitter-melding sier president Donald Trump at han vil signere en presidentordre om å midlertidig avskaffe innvandring til USA.

For mindre enn 20 minutter siden

Meldingen kom 04.06 natt til tirsdag norsk tid, 22.06 på kvelden i Washington D.C.

Trump skriver at «I lys av angrepet fra den usynlige fienden, i tillegg til behovet for å beskytte jobbene til våre FANTASTISKE amerikanske borgere, kommer jeg til å signere et presidentdekret om å stoppe innvandring til USA midlertidig.»

Hverken presidenten eller Det hvite hus har gitt noen detaljer om den varslede innvandringsstoppen eller hvem den vil ramme.

Washington Post skriver at et slikt forbud aldri tidligere er innført.

Ifølge BBC har USA tirsdag over 787.000 bekreftet smittede med covid-19 og over 42.000 døde (tall fra Johns Hopkins universitetssykehus). Forrige uke hadde 22 millioner amerikanere registrert seg som arbeidsledige i ukene siden 14. mars.

I mars stoppet USA all behandling av visum, inkludert for innvandrere, på grunn av pandemien. Også asylsøknader er for tiden stoppet, ifølge Guardian.

les også Våpenaktivister promoterer coronaprotester: – Vil ha friheten sin tilbake

Hevder det handler om syndebukkjakt

Flere demokrater har kritisert Twitter-meldingen for å handle om å distrahere og finne en syndebukk for coronautbruddet.

Kongressmedlem Don Beyer fra Virginia tvitret som reaksjon:

«Helt fra starten har Trump sett etter noen å legge skylden for sin egen svikt på. Obama. Guvernører. Speaker Pelosi. Folk med asiatisk bakgrunn. Innvandring er nærmest stoppet og USA har mange flere tilfeller enn noe annet land. Dette er bare et fremmedfiendtlig forsøk på å finne en syndebukk.»

Kongressmedlem Jerry Nadler fra New York svarer også:

«President Trump prøver å rette oppmerksomheten bort fra sin klossete covid-19-behandling gjennom å prøve å legge skylden på innvandrere. Sannheten er at mange innvandrere jobber i våre frontlinjer, de beskytter oss som leger, sykepleiere, helsearbeidere, gårdsarbeidere og restaurantansatte.»

Leder for National Immigration Forum, Ali Noorami, reagerer også på presidentens melding på Twitter:

«Dette handler ikke om politikken, det handler om budskapet presidenten ønsker å melde. Han vil at mennesker skal vende seg mot «det fremmede». Og uavhengig av innvandreres verdifulle bidrag til responsen og gjenopprettelse av samfunnet, ser han på innvandrere som lettest å legge skylden på.»

les også Rettsleger slår alarm: Mener dødstallene i USA er høyere

Trump har siden valgkampen i 2016 hatt strengere innvandringspolitikk på programmet. Han har også gjentatte ganger hevdet demokratene ønsker åpne grenser, til tross for at ingen av kandidatene som stilte tidligere i år har sagt de ønsker dette.

– De vil ha åpne grenser, de vil la tusener av tusener renne inn i landet. Det er ikke akkurat mye av det vi ser etter, OK? Drapsmenn, voldtektspersoner og noen andre ting. De kommer til å forgifte barna våre med narkotika, inkludert her i New Hampshire, sa Trump på et valgmøte i New Hampshire 11. februar.

Mandag opplevde USA en historisk bunnotering da oljeprisen stupte under null dollar per fat. Samtidig har flere delstater startet med å oppheve flere av restriksjonene som ble innført med pandemien.

Publisert: 21.04.20 kl. 10:36

Les også

Fra andre aviser