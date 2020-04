LEGER: Teamleder Johnny Aslaksen og Medisinsk leder Guttorm Brattebø på plass i Italia. Foto: ANDRE LIOHN André Liohn

Norsk kriseteam mottatt med åpne armer i Italia: – Takknemligheten er enorm

Det norske kriseteamet som onsdag dro til coronaepisenteret i Italia, begynte umiddelbart å jobbe på regionsykehuset, hvor de har blitt tatt meget godt imot av både kolleger og lokalbefolkningen.

Bolognini-sykehuset, som ligger i Lombardia-regionen i Nord-Italia, har i underkant av 700 senger og har i dag nesten utelukkende covid-19-pasienter.

– Vi er blitt mottatt uhyre godt og takknemligheten er enorm, sier teamleder Johnny Aslaksen til VG. Han forteller at det norske teamet på 19 nærmest fikk en seremoniell mottagelse da de landet på flyplassen onsdag.

Og samarbeidet med italienerne går godt, selv om det er noen språkproblemer.

– Det er ikke til å stikke under en stol at det er en viss språkbarriere, men vi vet jo at italienere er glad i å gjøre seg forstått. Og en god del kan engelsk, slik at vi er i stand til å kommunisere godt, forteller medisinsk leder Guttorm Brattebø som til daglig er anestesilege ved Haukeland universitetssjukehus.

Han og Aslaksen stiller sammen i et Skype-intervju med VG. Nordmennene jobber også sammen med italienere som kan oversette hvis pasientene – som gjerne er godt voksne fra 50–60 årene og oppover – ikke kan engelsk.

KLARE: Det norske kriseteamet får en briefing etter den første runden på Bolognini-sykehuset i Nord-Italia. Foto: NOR Emergency Medical Team / DSB

Får ny kunnskap

Helseminister Bernt Høie sa før avreise at det norske teamet – som teller fire leger, 10 sykepleiere, to paramedic og tre logistikkansvarlige – kom til å få kunnskap og erfaringer som den norske helsetjenesten vil ha nytte av.

– Har dere gjort dere noen tanker om hva dette kan være?

– Det er å se hvordan de har forsøkt å finne lure løsninger på de utfordringene en har måttet håndtere. Et konkret eksempel er hvordan de gjør om en operasjonsstue til en intensivavdeling. Det andre er hvordan en skal organisere forsyning av verneutstyr til de som jobber, sier Brattebø.

Han forteller at nordmennene er fordelt på forskjellige avdelinger.

– Vi støtter kollegene våre her i det arbeidet som de gjør. Det er klart at de er jo ganske slitne etter å ha stått i dette i mer enn en måned.

Da det sto på som verst hadde sykehuset 29 pasienter i respirator. Søndag var det 22.

VERNEUTSTYR: Det norske kriseteamet må ha på seg beskyttelsesdrakter under hele jobbdagen på det italienske sykehuset. Foto: NOR Emergency Medical Team / DSB

– Ikke så mange nye pasienter

Hele det norske teamet jobber på samme sykehus, som bortsett fra en fødeavdeling og en liten barneavdeling, kun håndterer covid-19 pasienter. Situasjonen har roet seg noe, men det står fortsatt kjølecontainere utenfor for å håndtere det store antallet døde.

– Det kommer ikke så mange nye pasienter til sykehuset, men de som ligger der er alvorlig syke. Vi ser jo både svært alvorlig syke pasienter som ligger på sykehuset og noe av dem er det ikke sikkert kommer til å overleve, men samtidig skrives det ut pasienter, forteller Brattebø.

Det norske teamet fikk en omvisning på sykehuset og møtte sine italienske kolleger like etter landing på onsdag.

– Allerede torsdag formiddag begynte vi å jobbe rundt på sykehuset. Det har gått bedre og bedre for hver dag. Vi er fortsatt i en situasjon der vi er under opplæring, men tingene glir veldig godt og det er god stemning i teamet, sier Brattebø.

Det norske teamet jobber nå dagskift – fra 0700 til 1600.

– I utgangspunktet ønsker vi å jobbe når det er mest å gjøre på sykehuset for på den måten å avlaste kollegene våre her best mulig. Men etter hvert kan det være snakk om å jobbe andre deler av døgnet enn bare dagvakter, sier Brattebø.

De jobber hele dagen i fullt verneutstyr.

– Er dere redd for selv å bli smittet?

– Forskjellen er jo at her er det så mange flere pasienter og vi ser og hvordan en del blir alvorlig syke sånn at den risikoen er nok noe som vi alle går og tenker på, sier Brattebø og legger til at det nok også gjør at de forsøker å være så grundige de bare kan når det gjelder å bruke verneutstyr.

Foto: André Liohn, VG

Fire uker

Det norske teamet planlegger å være fire uker i Italia før de returnerer til Norge i begynnelsen av mai.

– Har dere et budskap nå som dere er i episenteret for coronasmitten?

– Det er utrolig viktig å følge opp myndighetsrådene i forhold til hvordan vi skal oppføre oss hjemme for det har vært nøkkelen til at Norge har en helt annen tilstand nå enn for eksempel den regionen vi jobber i, avslutter teamleder Aslaksen.

Publisert: 12.04.20 kl. 17:04 Oppdatert: 12.04.20 kl. 17:20

